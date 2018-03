A Paredes le calza la media

En un plantel plagado de estrellas, donde cada referente luce su extenso currículum, hay uno que destaca por sobre los demás. Se trata de Esteban Paredes, el capitán de los albos, 37 años, quien ya tiene un lugar reservado en la galería de ídolos del club más popular de Chile.

El domingo pasado, Paredes provocó la locura de los más de 30 mil hinchas que llegaron al estadio Monumental. El tercer gol personal del atacante, que le dio la victoria sobre Audax Italiano en el último minuto, generó la catarsis de una hinchada que ve en el artillero la solución a todos los problemas del equipo.

El Tanque, como le llama el entrenador Pablo Guede, anotó su gol número 196 en torneos de Primera División, acercándose a pasos agigantados a Pedro González, que llegó a 212 celebraciones, y al ex albo Francisco Chamaco Valdés, quien, con 215 goles, encabeza la lista de artilleros de la liga chilena.

Con 37 años de edad, Paredes sigue demostrando por qué es el preferido del plantel colocolino y el protegido de Pablo Guede y Aníbal Mosa. El regsitro de goles del nacido en las juveniles de Santiago Morning se agiganta cada fin de semana. Su promedio de anotaciones desde su debut en los arcos de Primera División es de 0,56 por partido. Pero bajo las órdenes de Guede, el promedio se acrecienta. Con su actual técnico, bajo cuya dirección está desde el segundo semestre de 2016, el promedio de efectividad goleadora es de 0,76 por partido.

Un coeficiente altísimo. Y de mantenerlo, necesitará 27 partidos (26,3) para superar al histórico Francisco Valdés (25 para igualarlo). Una meta que podría cumplir en este mismo Campeonato Nacional 2018 (son 30 fechas y van sólo dos). Si la media que se impone es la general, el albo necesita una temporada más para que le cuadren los números. Requiere 36 partidos para mantener la media. Paredes tiene contrato hasta finales de 2019.

La versión más goleadora de Esteban con Guede está siendo ahora, con 2,5 por partido. Y su mejor registro anterio fue en el Apertura 2016, 0,77 goles por partido.

Su ex entrenador en la Universidad de Concepción en 2004 y ex gerente deportivo de Colo Colo, Óscar Meneses, no tiene dudas que se concretará: ”De forma natural se le va a dar. Porque además es un jugador que se ubica muy bien en el área y siempre está en posición de gol. Pero no creo que Esteban esté obsesionado con concretar esta marca. Le gusta la presión. Mientras mayor presión exista, más rinde”.

Jaime Vera, que dirigió a Paredes en las series menores de Santiago Morning, tampoco duda: “Las estadísticas lo avalan como uno de los jugadores históricos del fútbol chileno, por encima de grandes figuras. Es un gran mérito suyo. Es realmente un jugador muy peligroso. Si sigue en esta senda, y es lo que deseo de todo corazón, sobrepasará a todos los goleadores”.

Y si de conocedores de Paredes se trata, Hernán Godoy tiene un lugar de privilegio en esa lista, de cuando coincidió con él en el Morning. Clavito es tajante: “No tengo la menor duda de que superará a Chamaco”.

Por ahora, Paredes se toma con tranquilidad el desafío. Da igual el color de su pelo y el tamaño de su edad. En el campeonato chileno no hay quien sujete su poder goleador.