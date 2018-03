En un partidazo, Curicó le empata a Unión en cuatro minutos

Curicó Unido y Unión Española cerraban la cuarta fecha del campeonato, los Torteros festejaban su aniversario y sobre la hora le empataron de forma increíble el partido a los Hispanos.

Curicó no hacía un mal partido, pero los fallos de su defensa los dejaron con un jugador menos y tres goles abajo (ganaba Unión 1-4 hasta los 86′). Martín Palermo decide no dejar entrar a Ramiro Carrera, quien se había lesionado y no le quedaban cambios, a los 81 minutos.

Esto igualaba los hombres en cancha para ambos equipos y los curicanos lo supieron aprovechar, entre el 86′ y el 91′ marcan tres goles y empataron increíblemente un partido que tenían perdido.

En la próxima fecha Curicó visita a Unión La Calera. Mientras que Unión Española recibe en Santa Laura a Universidad de Concepción.