Pep Guardiola: “Si no fuese por Bravo, no estaríamos en la final”

Hoy, durante la conferencia de prensa previa al encuentro con Arsenal por la final de la Copa de la Liga, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, valoró el trabajo del capitán de la selección chilena: “Si no fuese por Claudio Bravo, no estaríamos en la final. Merece jugarla, y lo hará. El vestuario es muy importante. Sin él, no estaríamos aquí”.

Pese a la derrota contra Wigan por la cuenta mínima, que dejó al Manchester City fuera de la FA Cup, y las duras críticas de la prensa inglesa, Pep tiene el foco puesto en el encuentro con los gunners. “Felicidades a Wigan de nuevo, pero mañana jugamos una final. Queremos disfrutarla. Trataremos de ganar el título”, afirmó.

Además, el estratega se refirió al videoarbitraje: “No tengo una opinión sobre el VAR. Ninguna. Tengo que ver cómo funciona. Siempre necesitamos ideas nuevas para llevar al fútbol en la buena dirección. No tengo una opinión ahora, necesito tiempo”.

“No hay que tener miedo de jugar finales, sé valiente, intenta marcar. Lo intentaremos. Las finales son especiales, pero para llegar hay que ganar los cuartos, las semifinales… Depende de tu valentía, del coraje con el que juegues estos partidos. Sin remordimientos”, sentenció el técnico.