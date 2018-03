Pese al triunfo, Sánchez no escapa de las críticas inglesas: “Otra decepcionante presentación de Alexis”

El diario The Telegraph fue el más crítico con el chileno, destacando su gran cantidad de pases errados. The Times, en tanto, fue el más benévolo con el chileno, señalando que fue su "mejor partido con el Manchester United".

La gran victoria del Manchester United frente al Liverpool en Old Trafford, que le asegura a los Diablos Rojos la segunda posición de la Premier League, no le brindó escape a Alexis Sánchez de las críticas de los diarios ingleses.

The Telegraph fue el más duro con el chileno. “Otra presentación decepcionante de Alexis Sánchez. Seguro, estuvo en el equipo ganador, pero fue otra presentación llena de errores de la supuesta estrella del United. El plan de Mourinho estuvo construido en base a la no pérdida del balón, pero Sánchez se las arregló para obtener solo un 57.1% de pases completados, en un total de 28. Para ser justos con él, la mayoría iban hacia adelante, para sus compañeros de ataque, no obstante ha sido increíblemente derrochador con la posesión hasta con el United, tratando de hacer demasiado”, señalaron en la crónica del partido. Concluyeron indicando que “no está claro dónde está jugando. A veces está cerca de Lukaku, en otras se cargó a las bandas profundizando un poco más. Aun así, Sanchez falló al influir en el juego”.

La BBC, en el reporte del partido, alabó a Rashford, autor de dos goles, en detrimento del chileno. “Mientras que Sánchez falló de nuevo al tratar de impresionar, Rashford mostró que su falta de minutos no ha afectado a su agudeza ni a su apetito frente a la portería”.

El Daily Mail, en tanto, fue más benevolente con el chileno, aunque le otorgaron la nota más baja del equipo. “Aún no en su mejor forma, pero definitivamente mostró señales de mejora. Preocupó en demasía al Liverpool y dejó solo a Mata con un centro brillante que pudo haber sido el 3-0″.

Finalmente, The Times no tuvo reparos en señalar este partido como “el mejor con el United”. “Qué primer tiempo más reivindicatorio para Mourinho. Tácticamente, el juego se desarrolló como quiso, con el United acechando en profundidad y manteniéndose compacto para limitar el espacio y las entregas para Mo Salah y compañía: y habilitando con pases largos desde su propia área. (…) Así, Juan Mata y Alexis Sánchez —que tuvo su mejor partido con el United— se regocijaron. Aunque Lukaku y Rashford fueron las estrellas”.

