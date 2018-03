Pretemporada de la Fórmula Uno arranca con un susto para Fernando Alonso

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) no ha tenido un satisfactorio inicio de pretemporada en la F1, al haberse salido de la pista antes de cumplirse la primera hora de los entrenamientos en el Circuit de Barcelona, debido a una tuerca defectuosa que ha hecho que una de las ruedas haya salido disparada.

Cuando iba a completar la séptima vuelta, Alonso ha salido de la ‘chicane’ y antes de negociar la última curva para atacar la recta de tribuna, el coche del piloto español ha ladeado hacia la izquierda por la parte trasera y la rueda posterior derecha se ha desprendido, saltando por encima del monoplaza.

Tras la pérdida del neumático, el coche salió de la pista y quedó atrapado en la grava, hasta que los comisarios acudieron a la zona y sacaron el vehículo en la grúa. Alonso pudo salir por su propio pie y, tras observar el problema que le llevó a vivir un nuevo incidente, se recogió en el garaje.

Fue la primera bandera roja de la temporada y también el primer susto para un Alonso que se había mostrado muy ilusionado con el proyecto de McLaren con el nuevo motor Renault.

The wheels quite literally came off for Fernando Alonso earlier 👀

Just a handful of laps in – not an ideal start to #F1Testing for McLaren 😬#F1 pic.twitter.com/atANeIlr7L

— Formula 1 (@F1) February 26, 2018