Pulgar le da la victoria al Bologna con un golazo de tiro libre

El Bologna venció por 2-1 a Sassuolo, con un golazo de Erick Pulgar en los últimos momentos del encuentro. El chileno desequilibró para su equipo con un preciso tiro libre, tras la expulsión de un contrario a los 87′.

Todo comenzó bien para el cuadro local, que se puso en ventaja de manera temprana gracias a un tanto de Poli, a los 12′. No obstante, la visita ganó terreno y controló la posesión de balón, lo que le permitió conseguir la paridad a través de Babacar, a los 38′.

De allí, el partido entraría en un punto muerto. La primera mitad finalizó en empate, mientras que el complemento se desarrolló con una pasividad que no aportó mucha emoción. Sin embargo, a los 86′ vendría una polémica expulsión por doble amarilla de Goldaniga, a los 87′. El tiro libre de aquella falta fue cobrado por Pulgar, quien con un tiro preciso a la derecha del portero, dio la importante victoria para el Bologna.

GOOOLAAAZOOOOO!!! #Pulgar with a thundering strike, direct freekick in the 88th, oh what a goal!!! 2-1 | 88' #BolognaSassuolo pic.twitter.com/Yb96zEixa5

— SerieAchannel (@SerieAchannel) February 18, 2018