El retrato de la frustración de Nicolás Córdova

El técnico, resignado cuando Santiago Wanderers ya no podía hacer nada ante Santa Fe, mandó a su ayudante a hacerse cargo de la dirección técnica. "Haz la hueá que querai (sic)", le dijo.

Santiago Wanderers cayó 3-0 ante Santa Fe en Bogotá y firmó su eliminación de la Copa Libertadores, completando un inapelable 5-1 global. El encuentro en Colombia fue del todo desfavorable para el elenco de la Primera B, que nunca estuvo a la altura del compromiso y no fue un digno rival para los cafeteros, que siguen en carrera en el certamen continental sin mayores complicaciones.

Además de la eliminación, una imagen de Nicolás Córdova quedó para la posteridad como uno de los momentos más llamativos del encuentro. Y es que cuando se jugaba el minuto 75, y los de Valparaíso caían por 2-0, el DT, resignado y hundido en la banca, ya no quería más. Sus dirigidos no tenían respuestas y el entrenador ya no tenía argumentos para intentar cambiar la suerte de los verdes. “Haz la hueá que querai (sic)”, le dijo a su ayudante, Juan Halty, cuando éste se acercó para encontrar alguna solución, frase acompañada de ademanes que terminaron de evidenciar su frustración.

Después del partido, el adiestrador valoró positivamente la participación de su equipo en el torneo ya que, según él, la experiencia les servirá en su objetivo de volver a la Primera División.