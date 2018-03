Roberto Gutiérrez piensa en Colo Colo: “Si les dejas espacio o cometes errores, sus individualidades no te perdonan”

Roberto Gutiérrez, que anotó el primer gol del partido en el empate entre Palestino y Unión Española, analizó el próximo duelo de los árabes, que los enfrentará ante Colo Colo por la tercera fecha del Campeonato Nacional. Después del entrenamiento, el Pájaro comentó las aptitudes de los albos, destacando el rendimiento de Esteban Paredes, Nicolás Orellana y Jorge Valdivia. Además, habló sobre Rafael Vaz, nuevo refuerzo de Universidad de Chile, a quien enfrentó en Copa Libertadores.

“Mañana partimos mentalizados en Colo Colo, con el análisis táctico y visual”, comenzó diciendo el delantero. “Enfrentamos a un gran rival, que ha ganado sus dos partidos y ha hecho las cosas bastante bien. Tendremos que estar concentrados al 100%, ya demostraron que si les dejas espacio o cometes errores, sus individualidades no te perdonan y puede ser fundamental para un resultado en contra. Vamos a trabajar al máximo, concentrados, para que se de un buen resultados, que es lo que esperamos el fin de semana”, añadió Gutiérrez.

Si bien Palestino aún no consigue el triunfo en el torneo, el atacante se manifestó tranquilo, pues cree que su equipo ha hecho buenos partidos. “Demostramos en las primeras fechas, de local y visita, que por momentos hemos hechos las cosas bastante bien. En la primera no tuvimos un buen resultado, pero sabemos que en el juego fuimos superiores y por malas decisiones y por no ser efectivos en la parte final, nos llevamos la derrota”, dijo.

En lo particular, Gutiérrez se detuvo en el análisis de algunos jugadores de Colo Colo, de quienes expresó que “lo de Esteban (Paredes) no es de ahora, es un jugador consolidado que ha demostrado toda su capacidad goleadora y lo importante que es para Colo Colo. Hay un grupo de jugadores que aportan para que tenga la posibilidad de convertir. Nicolás Orellana que ha estado a la altura o Jorge Valdivia, con pases increíbles. Tienen un gran plantel, si no está uno hay otro jugador similar, pero estamos confiados en lo nuestro y conscientes que debemos hacer un partido muy correcto para conseguir un buen resultado”, expresó Gutiérrez.

Por otro lado, el delantero habló sobre el Rafael Vaz, que arriba este lunes al país para sumarse a Universidad de Chile. “Es un defensa de contextura alta, bien físico para su juego. Estaba jugando en Flamengo, un grande de Sudamérica, aunque no tenía mucho continuidad, un jugador de ese nivel y que estuvo en ese equipo puede rendir sin problemas. Será un buen refuerzo para la U”, finalizó el goleador de Palestino.