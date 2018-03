Robredo: “En los próximos meses se verá qué tan arriba puede llegar Jarry”

No es un día de entrenamiento cualquiera para el español Tommy Robredo (35), campeón del Master de Hamburgo en 2006 (ahora ATP 500) y ex Top 5 de la ATP (actualmente 170º), que disputará el Challenger de Santiago. Su Barça se juega gran parte de la liga española frente al Atlético. Planificó la jornada en base al partido: pidió una cancha a las 10.30 para estar libre a las 12.30, hora del encuentro. Benjamín Benzaquén, organizador del torneo, le advierte que todos los televisores del Club Manquehue estarán con la final de Jarry. “Ustedes vean lo que quieran, pero en la sala de jugadores se ve al Barça”, responde el catalán, quien también posterga a La Tercera para después del partido de fútbol, que terminó viendo en el gimnasio del recinto, pues en la sala de jugadores no había televisión. ”¡Qué golazo!”, gritó con el tiro libre de Messi. En cambio, a André Gomes, el sustituto de Iniesta, lo criticó con dureza. Aplaudió el 1-0 final. Contento, por fin se da el tiempo para hablar. Sobre todo de tenis.

¿Campeones de liga?

Hombre, no. Queda mucho.

¿Qué le pareció el resultado?

Bien. Estamos lejos de casa y si tenemos tiempo para ver cosas que nos gustan, pues lo hacemos. Hemos entrenado pronto a raíz del partido y contento de que haya ganado el Barça.

Al tenis. ¿Qué hace alguien que ha sido cinco del mundo jugando un Challenger en Santiago?

El torneo está muy bien organizado. Hay que felicitarlos. Hay muchos torneos en el mundo que no son ni la mitad de buenos. La aclimatación también ha sido buena. Llevo días entrenando aquí y con ganas de empezar a competir.

Ganó el ATP de Santiago en 2011 ¿Le acomodan las condiciones de la ciudad?

Sí, aunque preferiría jugar sin altura, como la mayoría de los jugadores, pero las condiciones son muy buenas. Además, me trae buenos recuerdos y mi fisioterapeuta es chileno. O sea que es especial estar acá.

¿Qué lo motiva a seguir jugando a los 35 años?

Me gusta lo que hago, me gusta el tenis. Y aún creo que puedo estar un poquito más arriba. Para eso tengo que jugar estos torneos y la verdad es que lo hago encantado.

¿Algún objetivo en particular?

Seguir mejorando día a día. De momento, estamos aquí para intentar meterme entre los 100 primeros y poder jugar los Grand Slams y los torneos buenos. Poco a poco ir subiendo.

¿Alguna deuda?

Deudas hay todas las semanas. Hay que intentar dar lo mejor y el día que sienta que no tenga ninguna deuda me voy a ir a casa. Tengo ganas de jugar la primera ronda y de ganar, ésa es la primera deuda. En cada torneo hay cinco deudas. Son ilusiones, objetivos y ganas de estar dónde estás.

¿El declive en su carrera es algo natural o hay alguna razón?

Hace dos años, cuando aún estaba entre los 30 primeros, me lesioné el codo y me tuve que operar. Después de eso, me ha costado mucho regresar. Quieras o no, cuando tienes parones, cuesta encontrar el ritmo. Y esta vez me está costando más de la cuenta. El tenis está cambiando y eso también influye.

¿Cómo se hace para volver de una lesión larga?

No es fácil. Cada uno lo hace a su manera y como puede. Hay gente que le cuesta más y otros a los que les cuesta menos. Depende.

Dice que el tenis está cambiando, pero Federer y Nadal siguen dominando ¿Mérito de ellos o falta de nivel de los nuevos?

Es mucho mérito de ellos. Son los mejores de la historia. El primero y el segundo, respectivamente. Que se hayan juntado, hace que todo cambie.

¿Por qué la NextGen no logra hacerles el peso?

No es que no le puedan hacer peso, es que son los mejores de la historia. Obviamente, siempre hay cambios generacionales, a veces cuesta más y a veces cuesta menos. Ahora está costando mucho, porque Federer gana todos los torneos y Rafa, cuando está bien, también gana todo. Si no gana uno, gana el otro. Eso hace que sea complicado. Veremos cómo se da en los próximos años. Rafa está un poco más tocado por el tema de las lesiones y Roger está jugando poco. Entonces, eso puede abrir opciones para muchos.

¿Ha visto a Nicolás Jarry?

Sí. Es un grandísimo jugador. Un chico joven que proyecta muy buen futuro y en los próximos meses se verá qué tan arriba puede llegar. Pero creo que tiene mucho potencial.

¿Y Christian Garin? Le podría tocar en segunda ronda con él.

He entrenado con él. Es un jugador muy joven que prometía mucho. Hace un tiempo estuvo entrenando en España y es un jugador muy bueno. Pero primero me enfoco en primera ronda, que si no la gano no voy a jugar con nadie.

¿Por qué cree que Garin no logra despuntar?

Eso hay que preguntárselo a su círculo cercano. No lo he seguido tanto. He entrenado con él. Me parece un chaval súper majo, pero sé la mitad de la mitad de todo.

Garin ganó la final de Roland Garros junior 2013 a Zverev. ¿Por qué el alemán da el salto y Garin no?

Porque es mejor que él. Si uno da el salto y el otro no, es simplemente porque es mejor. De acá a dos años puede ser distinto; puede que Garin sea mejor. Federer ganó Australia porque fue el mejor. Roberto Bautista ganó Dubai la semana pasada porque fue el mejor. El mundo del tenis va así: Si Zverev es top ten y Garin top 300 es porque Zverev es mejor.

¿Qué recuerdos tiene de sus partidos con González y Massú?

Los recuerdo con mucho cariño. Con Fernando aparte jugamos juntos en dobles muchas veces y con Nico convivimos en muchos torneos en el circuito. Son grandísimos jugadores, con estilos muy diferentes, pero eran gente que le daban un sabor especial circuito. La verdad es que se les extraña.

¿Cómo era jugar dobles con González?

Era divertido, porque cuando la bola quedaba medio muerta, sabías que los rivales estaban en peligro. Podía matar a cualquiera.

Su compañero de dobles le ganó una final (Pekín 2007).

No tengo el recuerdo nítido. Pero sí recuerdo que jugamos muchos partidos. Estábamos más o menos al mismo nivel y era muy duro de enfrentar: excelente saque, para qué decir la derecha, de revés tampoco jugaba mal… No como con su derecha, obviamente, pero era un jugador muy completo.

¿Se une a los que dicen que González tiene la mejor derecha de la historia?

Es una de las mejores, sin duda. No sé si la mejor. Cuesta mucho calificarlas. Ha sido un jugador que marco época con esa derecha.

¿Y Massú?

Un genio, dentro y fuera de la pista. Ha ganado dos medallas de oro, que para Chile es algo espectacular. Le tengo mucho aprecio.

¿Mantiene la buena relación con ambos? ¿Son amigos?

Sí.

¿Cómo vive el tema de la independencia de Cataluña?

No hay nada que hablar.