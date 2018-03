Rueda abre Pinto Durán

Poco tiempo se ha demorado Reinaldo Rueda en marcar diferencias sustanciales con su antecesor al mando de la Selección. Frontal y directo, el colombiano ha exhibido su sello. Y dentro de esa dinámica, el caleño echó a andar hace un tiempo su plan macro para la Roja, el que incluyó la gira por Europa y México y que en este momento lo tiene sosteniendo citas privadas con los entrenadores del fútbol chileno.

Así lo explicó el martes el propio entrenador: “Tenemos claro que los jugadores son de los clubes. Y tienen sus compromisos e intereses y a veces tienen prioridad (en el caso de los que juegan copas internacionales). Es difícil, pero trataremos. En clubes también sufrí con eso. En Atlético Nacional me quitaban seis o siete jugadores. Estuve en las dos veredas y entiendo el tema. Debe haber un diálogo, que haya respeto, porque a todos ayuda que los clubes ganen”.

Pues bien, Rei no perdió tiempo y de inmediato comenzó a concretar sus citas con diversos entrenadores en Pinto Durán. Todo comenzó el martes, con Beñat San José, estratega de la UC puntera. Siguió ayer a las 16.00 con Martín Palermo, su cuerpo técnico y la gerencia deportiva de Unión Española. Y, luego, a las 18.00, lo hizo con Guillermo Hoyos, de la U, quien llegó acompañado de Ronald Fuentes, gerente deportivo azul, y tres miembros de su cuerpo técnico. La cita, como las otras, duró cerca de una hora. “Quiere tratar de no dañar en ningún momento a los clubes y hacer lo mejor para el club y la Selección. Me gustó mucho. Es un paso importante para el conocimiento y el diálogo. Me gustó la intención de la comunicación, cómo está preparando todo y su plan”, dijo a la salida Hoyos.

El plan, cuentan en el búnker del Equipo de Todos, es intentar reunirse con todos los técnicos de Primera. Y si la cita presencial no es posible, al menos concertar una conversación telefónica o por videoconferencia. “La idea es estar en comunicación directa con ellos, hablar de los posibles seleccionados y las formas de trabajo, entre otros temas. Lo que quiere Rueda es estar siempre en contacto con sus pares”, agregan.

Ian Mac Niven, gerente de selecciones, es el encargado de coordinar la agenda de reuniones del colombiano, las que se irán dando en la medida en que los clubes puedan y acepten. “Hay algunos que aún no son contactados, por temas de agenda, pero todos están en consideración, más allá de que tengan o no posibles nominados”, dicen en la ex Avenida Las Torres. Cuentan que con Guede la cita posiblemente sea la próxima semana.

Más específica aún será la coordinación con Colo Colo y la U, quienes están jugando la Libertadores y a su vez, son los que potencialmente tendrán mayor número de seleccionados. La lectura que hace el cuerpo técnico de la Roja es que deben saber interpretar los momentos que vive cada jugador (e instancia que esté jugando su equipo), para contar con ellos o no. “Se tiene en consideración. No puede perder nadie. Buscaremos el gana-gana”, dijo al respecto el ex Flamengo.

En ese sentido, en el laboratorio del combinado nacional tienen en consideración que albos y azules son los únicos jugando la fase de grupos de la Copa. Por eso mismo, quieren coordinar con ellos la nominación de sus futbolistas, comenzando por los posibles jóvenes llamados a ser parte del micro ciclo de trabajo que, en principio y a la espera de afinar algunos detalles, arrancará el 5 de marzo. Esos nominados podrían darse a conocer mañana. La idea de Rueda respecto a esos entrenamientos es convocar sólo a jugadores del recambio.

Rueda, quien hoy dirá presente en el sorteo de la Copa América Femenina que se jugará en Chile, no pierde tiempo.