Durante la conferencia oficial tras su gira para hablar con los jugadores, el técnico también analizó las razones por las que Chile no clasificó a Rusia y adelantó que en las concentraciones habrán espacios libres, pero no días.

Luego de su gira por Europa y México, el técnico de la Selección Nacional hizo un balance, con miras a sus primeros amistosos en marzo, ante Suecia y Dinamarca.

“Una cosa es la percepción que uno tiene de los jugadores y otra es la percepción de lo que aconteció alrededor de ellos en la selección nacional. Pero cambió cuando llegué y cuando me encontré con ellos. Fue positivo”, abrió el técnico. También habló del quiebre en el camarín de La Roja: “El suceso de Vidal y Bravo no lo conversé sólo con ellos, lo hice además con otros jugadores del grupo. No es fácil entender el tema de Vidal y Bravo, son dos jugadores que se quieren y se respetan. Ellos quieren seguir en la Selección”. Y agregó: “Ellos no han conversado personalmente, pero conversarán en Estocolmo para que se limpien los dos, limpien el grupo y hagan ese lavado mental”.

“Singularizar en un sólo jugador es irrespetuoso, injusto y no es mi estilo. Con algunos conversé media hora, con otros cuatro. Son muy diferentes todos. Algunos con edad y mucha experiencia, otros muy jóvenes. Unos muy expresivos otros muy cautos. Decir uno en especial, no”, dijo firme.

También conversó sobre su paso como técnico de la Selección de Colombia, su experiencia y su idea de relevo generacional, que es lo que le toca con la selección. A partir de ello, se refirió a Felipe Mora, Sebastián Vegas. Diego Valdés, Víctor Dávila y Francisco Sierralta, figuras claves en la proyección de La Roja.

Además, se refirió al mandato de Pizzi: “Quizás si Chile llevaba una selección sub 23 a la Copa Confederaciones clasificaba al Mundial y yo no estaría acá. Juan Antonio Pizzi quiso que muchos descansaran, pero los jugadores quisieron ir para intentar ganar la Confederaciones. Eso los mató”. Y agregó: “El exceso de confianza los traicionó”.

Los amistosos servirán para evaluar, comentó el colombiano. “Tenemos bien claro que los jugadores no son nuestros, son de los clubes. Yo he estado en las dos veredas, así que uno entiende”. Y hacia el final adelantó que existirán espacios libres, pero no días.