San José abre la competencia: “Acá todos pueden pasar de titulares a la banca o no citados”

Beñat San José cree que su equipo debe seguir mejorando. Que el inicio, con dos triunfos consecutivos, es positivo, pero que obliga a apuntar más alto. “Estamos en evaluación todavía. Hay muchas cosas que pulir y mejorar. Al jugador siempre le cuesta asumir ideas nuevas”, expresó el técnico español este jueves en San Carlos de Apoquindo.

De acuerdo al DT, “al igual que los jugadores, en el staff técnico también estamos intentando mejorar y llegar a todo lo que podamos. La predisposición de los jugadores es muy grande, son muy disciplinados”, destacó.

Según el estratega, todos sus futbolistas están considerados en la planificación del año, incluso aquellos que no han sumado minutos en el inicio. “Hay normas de 18 convocados. Eso no puede variar. Eso hace que algunos queden fuera de la nómina”, explicó el adiestrador, puntualizando en las situaciones de Diego Vallejos, Carlos Espinosa y Stefano Magnasco, hasta ahora sin opciones desde su arribo a la banca cruzada.

“Vallejos nos gusta mucho. No ha sido convocado, pero lo valoramos. Entrena muy bien… Y queremos gente así. Que no esté citado es una realidad ahora, pero si el día de mañana es titular, que nadie se extrañe”, complementó el entrenador. “Si hay jugadores que se quieren ir antes que se cierre el mercado, habrá que hablar. Pero si eso no pasa uno asume que todos se quieren quedar”, destacó. “Yo veo a cada jugador por más circunstancias. Acá todos pueden pasar de titulares a la banca o no citados”, cerró el director técnico, que tiene una fe ciega en sus jugadores.

En la tercera jornada del Torneo Nacional, los cruzados se medirán ante Everton, el sábado al mediodía en Viña del Mar.