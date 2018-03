Santiago Wanderers busca otro milagro de altura

Para Santiago Wanderers, el desafío de esta noche ante Santa Fe en El Campín de Bogotá será un reto de altura, no solo por los 2.640 metros sobre el nivel del mar en los que está emplazada la capital colombiana, sino también por la dificultad del mismo. Los caturros están obligados a remontar el 1-2 de la semana pasada en Valparaíso para lograr la hazaña de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pese al resultado en contra y de enfrentar a un rival con una nómina compacta y de mayor experiencia internacional, el Decano no sabe de miedos y la llave ante Melgar les sirve de ejemplo. Ante los peruanos, el partido de ida disputado en el estadio Elías Figueroa tampoco les dio ventaja (1-1); sin embargo, con una gran demostración de juego y oficio supieron voltear la eliminatoria en Arequipa -que tiene una altitud similar a Bogotá: 2335 m.s.n.m- y consiguieron avanzar. Por eso, ni la geografía ni la complejidad del lance minan la confianza de los de Nicolás Córdova.

“Queremos hacer un buen partido y pasar la llave. En nuestro estadio ya jugamos de igual a igual, la diferencia ahora es que tenemos que salir a buscar el resultado”, comentó el defensor Mario López. “Ellos tienen la ventaja y es probable que otra vez, como ya ocurrió en Valparaíso, nos esperen y busquen el error nuestro. Trataremos de hacer lo mismo que contra Melgar en Arequipa”, agregó el central del cuadro de Valparaíso.

Aunque a priori Santa Fe es el favorito para conseguir el boleto a la fase de grupos, el equipo colombiano no pasa por un buen momento. Con un plantel alternativo ha perdido sus tres primeros encuentros en el torneo local y ha igualado su peor arranque histórico. Además, el ambiente interno del club no es el mejor, como reveló el técnico del cuadro cardenal, Gregorio Pérez: “Nosotros no vamos a bajar los brazos, estamos tranquilos y somos conscientes que hay distintos focos dentro del club que están nerviosos, que se manifiestan por redes sociales, pero conocemos muy bien quiénes son, dónde apuntan y por qué; estoy tranquilo y confiando en el grupo”.

Uno de los aspectos que tratará de aprovechar Wanderers es la presión que está sintiendo Santa Fe en sus partidos como local. En el último duelo del torneo continental, ante Táchira, pese a conseguir la clasificación a la siguiente fase, los jugadores salieron silbados por su propia hinchada por el mal juego.

“Vamos a salir con toda la ilusión, a dar el ciento por ciento”, dijo el atacante venezolano de Wanderers Reiner Castro. “El resultado del partido nos obliga a salir a ganar y hacer goles, y el resultado que sacamos contra Melgar de visitantes nos da confianza”, añadió el delantero.

En el apartado ofensivo, los de la Quinta Región tendrán la sensible baja del argentino Rafael Viotti, quien se perderá el crucial choque por la fractura en una vértebra lumbar, que sufrió en el duelo de ida. Por su parte, los cafeteros contará con su once de gala -incluido el ex Everton Wilson Morelo, autor de dos tantos en Valparaíso la semana pasada-, con el cual intentarán calmar la crisis que ha empezado a asomar en el comienzo de la temporada.

Wanderers va por otro milagro de altura. Santa Fe, por su parte, quiere poner fin a la crisis deportiva que los tiene en la mira de sus hinchas.