El Real Madrid llegó a París con medio partido del siglo ganado (3-1 fue el resultado de la ida en el Bernabéu) y sin su mayor amenaza a la vista (la fractura en el hueso del pie, de la que ya fue operado, deja a Neymar fuera del partido que le tenía con todos los focos encima). Así que al campeón vigente, muy confiado, sólo le resta completar la tarea y avanzar a los cuartos de final de la Champions. Cristiano Ronaldo siente el horizonte despejado.

Sin Neymar, el elenco de Unai Emery apelará al funcionamiento colectivo y a la motivación que provoca la sola idea de tumbar al siempre crecido jugador luso. Dani Alves fue el encargado de hablar fuerte en el vestuario del cuadro parisino en la antesala del desafío: “Tenemos la opción de dar un paso adelante en la historia de este club y si ganamos a este equipo tendremos más opciones de ganar el título. Creo que el resultado de la ida no fue justo y vamos a proponer lo mismo para la vuelta. No es el partido más difícil que he jugado en mi carrera, pero claro que es un gran partido”.

Para el DT del Madrid, Zinedine Zidane, la ausencia de Neymar no pasará inadvertida. “No cambia nada, pero lo cambia todo, porque es un jugador excepcional. No cambia nada porque habrá otro jugador extra motivado para hacer un gran partido. Será un rival muy competitivo”, señaló el ex campeón del mundo.

Claramente la lesión de Neymar debilita el ataque del PSG y su capacidad para revertir la llave. Sin embargo, para Dani Alves hoy no tienen muchas alternativas. “Tenemos dos opciones siempre: sentarse a llorar, o levantarse. Lógicamente con Ney el PSG es mucho más fuerte y es imposible que no se note su ausencia, pero siempre opto por levantarme y pelear”.

La responsabilidad de suplir el aporte del delantero brasileño recaerá en Di María, al que Emery no quiso utilizar en la ida. Un ex futbolista blanco que se transformó en la principal preocupación de Zidane: “Puede jugar en cualquier posición. Se mueve muy bien, con buen disparo, es rápido… Vamos a intentar hacer nuestro partido y evitar que nos metan en dificultades, que van a pasar”.

El DT del PSG, Unai Emery tampoco regateó elogios para Di María: “Está preparado, y sabe lo que es la Champions y el alto nivel. Quiere dar un paso y mañana va a ir a por todo”.

La eliminatoria que había despertado más expectación en el planeta ha perdido gas por el tanteo de la ida y por la baja de Neymar. Pero sigue muy grande. Un partido para no perdérselo.