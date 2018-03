Sepúlveda, agredido por un proyectil

El epílogo del duelo entre Colo Colo y O’Higgins volvió a verse empañado por el fanatismo de unos hinchas. Cuando los futbolistas del cuadro celeste se disponían a abandonar el terreno de juego, un proyectil lanzado desde la Garra Blanca impactó directamente en la cabeza del mediocampista Matías Sepúlveda, quien se retiró del césped sangrando ostensiblemente antes de recibir asistencia médica. El árbitro Cristián Andaur consignará esta situación en el informe del partido.

“Me llegó una moneda y los doctores me pusieron unos parches para cerrar la herida. No me gusta que pasen estas cosas, pero no hay nada que hacer, van a seguir pasando”, confesó el volante a La Tercera.