Sierralta entra en el mapa

La gran novedad del paso de Rueda por Europa fue su entrevista con el espigado defensa del Parma. El DT busca un cuarto central y el ex Palestino es candidato.

Reinaldo Rueda pasa de Europa a México. No detiene su gira, pensando en los amistosos ante Suecia y Dinamarca (24 y 27 de marzo, respectivamente) y los detalles de la que será su primera convocatoria como entrenador de la selección nacional.

Al adiestrador le preocupa explicar su proyecto y comenzar a entablar relaciones con los jugadores. El miércoles concluyó su gira por Europa, instancia en la que se reunió con los principales futbolistas nacionales y con algunos que, de acuerdo a su visión, tendrán que comandar el recambio de la Roja.

En ese contexto, el DT está buscando un cuarto defensor central, que se sume a los fijos que tiene apuntados hoy: Gary Medel, Paulo Díaz y Guillermo Maripán. Por eso sorprendió con su visita a Francisco Sierralta, que no estaba en la primera línea de las paradas en el Viejo Continente. Es la gran novedad del periplo del entrenador, hasta ahora.

El joven zaguero que milita en el Parma, de la Serie B italiana, gusta al cuerpo técnico de Rueda fundamentalmente por su envergadura física y ductilidad posicional. El defensor de 20 años está en la liga de ascenso italiano después de un buen paso por Palestino, donde la temporada pasada jugó la mayoría de los partidos y ratificó sus condiciones para actuar en cualquier puesto de la última línea.

En su actual escuadra, sin embargo, apenas ha sumado presencias en cinco duelos (uno como titular y cuatro entrando desde el banco), totalizando apenas 132 minutos de 2.160 posibles, tomando en cuenta Serie B y Copa Italia. Ha sido utilizado como central y como lateral por ambos costados.

Independientemente de su escuálida estadística en Italia, a Rueda le interesa la salida limpia, orden táctico, juego aéreo (mide 1,92 metros) y manejo de ambos perfiles de Sierralta. Y su juventud, obviamente.

La gira, como explicó ayer la ANFP, sirve para conocer “la actualidad futbolística y personal de cada jugador, su evaluación del proceso anterior de la selección nacional, la experiencia particular de cada jugador con el fin de proyectarse en el siguiente proceso, la disposición personal frente a los nuevos desafíos, las expectativas a corto y mediano plazo en el proceso de la Selección entrante y la presentación del Proyecto-Macro Qatar 2022”. Así, Sierralta entra al mapa de Rei.

Pero no es el único candidato. Luego de visitar Italia, Turquía, Alemania, Inglaterra y España, el adiestrador está instalado en México, donde se reunirá con los seleccionables de la liga azteca. Entre ellos, Igor Lichnovsky (23 años, Necaxa) y Sebastián Vegas (21 años, Morelia), dos que han alcanzado buen nivel y que también son opciones para potenciar la defensa nacional. Los dos son titulares indiscutidos en sus equipos y se suman como las principales cartas para potenciar el bloque posterior.

Sierralta, contactado por este diario, aseguró que agradece estar entre los considerados por el técnico, pero que no quiere comentarlo públicamente: “No me interesa hablar”, respondió, seco, desde Parma.