El Sifup hace un llamado a la ANFP para que resuelva la situación del plantel de Vallenar

En una declaración pública, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se refirió a la situación del plantel de Vallenar, que tiene a una gran cantidad de jugadores sin contrato de trabajo.

El comunicado comienza señalando el presente legal de Vallenar, club que tras el fallo del TAS, que indicó que el tribunal no tiene jurisdicción sobre la repetición de la tanda de penales ante Melipilla; acudió a la justicia ordinaria para lograr que se confirmara su presencia en la Primera B. Esta decisión tomará dos meses en conocerse.

Debido a esto, el futuro del club es incierto ya que si no pueden asegurar su participación en la Primera B, la institución se disolverá: no jugarán en la Segunda División Profesional. Esta incertidumbre los ha llevado a no realizarse contratos de trabajo a sus jugadores, manteniéndose solo acuerdos de palabra.

“Esta situación fue advertida por el Sifup y notificada a los futbolistas, en orden a exigir a su empleador que les escriturara el debido contrato de trabajo, pues firmar dichos documentos los resguardaba frente a posibles incumplimientos, dado que hasta ese momento los acuerdos entre las partes eran sólo de palabra”, señala un parte del escrito.

Por tanto, el Sindicato acudió directamente al club, quien entregó 19 “promesas de contrato”, que no fueron avaladas ya que no tenían una cláusula de indemnización económica propuesta por la entidad. “En este sentido sabemos que los jugadores fueron conminados por la dirigencia del club a validar estos documentos, pero estos se transformaron en instrumentos que no ofrecen ninguna seguridad para los jugadores en caso de que el club obtenga o no una sentencia favorable en el ámbito judicial, como tampoco refleja si a los jugadores, hoy por hoy, se les paga una remuneración y si se les enteran cotizaciones previsionales, situación que también fue comentada a los jugadores por nuestra directiva”, añade el documento.

Debido a esto, el Sifup señala que ha “insistido a la ANFP la necesidad imperiosa de resolver la incertidumbre que, en este caso, afecta a los jugadores de Vallenar. Sin embargo, la participación o no del club en la competencia en la competencia queda fuera de nuestro alcance por las acciones antes descritas, pero por sobre todo por encontrarse actualmente las partes en un proceso judicial, que no debe afectar de manera alguna al trabajador”, finaliza.