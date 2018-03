El sombrero de Bravo que asombra a Europa

Claudio Bravo volvió a jugar en la Liga de Campeones. Lo hizo en la derrota del Manchester City con el Basilea por 1-2, aunque de igual modo el cuadro inglés avanzó a los cuartos de final de la Champions, con un global de 5-2.

El golero chileno mostró sus dotes con los pies, algo muy característico de su juego. Pero hubo una acción en particular que resaltó. Durante el primer tiempo, salió de su área para anticipar a un atacante rival, para el balón con el pecho y ante la presión de Oberlin le pasa el balón por arriba, con lo cual se ganó los aplausos de los fanáticos.

Un sombrero que asombró incluso a la UEFA. En la cuenta de Twitter oficial de la Champions League, destacaron la jugada, señalando que Bravo es “más que solo un arquero”.

More than just a goalkeeper 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/z65N1lgrAn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2018