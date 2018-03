Técnico de Irán: “Messi no es humano, no debería ser autorizado para jugar por la FIFA”

El entrenador de Irán, Carlos Queiroz, elogió el gol que le marcó Lionel Messi a su seleccionado en Brasil 2014 de una forma bastante peculiar: “No suelo llevarme bien con la derrota, pero aquella no me dejó una sensación o imagen negativa. Cuando un momento mágico de esos acontece es cuando sabemos que el fútbol está vivo y es por eso que se trata de uno de los deportes más atractivos del mundo. Y más cuando viene de parte de un jugador que, hasta que no pruebe que es humano, no debería ser autorizado a jugar por la FIFA”.

Pero no fue el único que se llevó piropos. También destacó a su compatriota, Cristiano Ronaldo, a quien dirigió en la selección en Sudáfrica 2018. “Ronaldo es el mejor jugador del mundo”.

Esta es primera vez que Irán clasifica dos veces consecutivas a una Copa del Mundo, y esta vez integrará el Grupo B, junto a España, Portugal y Marruecos. “Irán ha crecido mucho. Con la experiencia del torneo en Brasil y el posterior pase de varios hacia Europa nos hemos vuelto más sólidos y competitivos. No es lo mismo jugar en las ligas asiáticas que en el fútbol internacional. Colectivamente nos hemos vuelto mejores. Somos el mejor equipo de Asia en la Clasificación de la FIFA, pasamos la eliminatoria sin derrotas y apenas sufrimos un par de goles en contra. Por eso venimos a Rusia con un sueño bien claro”, dijo Queiroz.