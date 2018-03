Tiger Woods vuelve a rugir

Ha vuelto, es un hecho.Al menos por un fin de semana. El ex número uno del mundo estuvo a un golpe de rozar la gloria en el Valspar Championship disputado en Palm Harbor, Florida. Finalmente, el ganador fue el inglés Paul Casey, pero el que se robó las miradas con su gran juego fue el astro Tiger Woods, quien obtuvo su mejor resultado en cinco años.

El gran torneo que hizo el californiano da para ilusionarse con la vuelta a su mejor nivel. Llegó a la última jornada como uno de los favoritos y no decepcionó. De hecho estuvo a un golpe de forzar el desempate con Paul Casey, pero no pudo conseguirlo con un birdie en el hoyo 18 . A pesar de no titularse campeón, fue ovacionado por el público, se le vio disfrutando al máximo del torneo y la espalda no fue su verdugo.

El ex número uno vuelve a ser competitivo tras cuatro operaciones en la espalda, otras cuatro en la rodilla izquierda, su momentáneo retiro por adicción al sexo y una detención por conducir bajo los efectos de la droga. Woods no lo ha pasado bien pero sus ganas por seguir en la actividad son admirables, pese a no obtener los mejores resultados. Incluso pensó en el retiro, pero está de vuelta. Con 42 años vuelve a estampar su nombre entre los mejores exponentes y los fanáticos del golf están ilusionados. De hecho, la aplicación del PGA que promocionó su regreso terminó por colapsar.

Woods ha recuperado la confianza en sus golpes y a mostrarse bien físicamente. La próxima semana podrá rugir en el Bay Hill de Orlando y dentro de tres semanas, una de sus especialidades, el Masters. Que no sorprenda, está de vuelta y el golf lo extrañaba.