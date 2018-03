Vidal participa un tiempo en una nueva goleada del Bayern Munich

Era predecible. El Bayern no tiene rivales en la Bundesliga y menos sería escollo un deslucido Hamburgo. Los de Munich fueron una sinfonía desde el comienzo y golearon por 6-0. Arturo Vidal fue titular y salió reemplazado en el inicio del complemento.

Jupp Heynckes alineó al chileno por segundo partido consecutivo en liga y no guardó nada, pese a jugar contra el penúltimo de la tabla. Es que el Bayern tiene prácticamente abrochada la clasificación a cuartos de final de Liga de Campeones y parece querer definir el la Bundesliga lo más pronto posible para dedicarse con exclusividad al torneo europeo. El Rey se ubicó como volante mixto por delante de Javi Martínez, entonces jugó con más libertad para llegar al arco contrario.

Una aplanadora. El primer tiempo el Bayern demostró que no está para sorpresa sorpresa y desde temprano pegó fuerte. Quizás lo único negativo fue la temprana amarilla que recibió Arturo Vidal ,a los 4′, por una fuerte e innecesaria entrada por detrás. El desequilibrio llegó cuatro minutos después en los pies del francés Franck Ribéry, quien luego de una equivocación en la zaga del Hamburgo eludió al portero y definió con arco descubierto. El baile no pararía; a los 12′ llegó el 2-0 tras cabezazo del goleador Robert Lewandowski. En la jugada participó el chileno, quien abrió el balón para Robben y este entregó para Kimmich que buscó al 9, que no perdonó. Luego de escasos minutos llegó la estocada final y se decretó la goleada para el puntero, Alaba combinó para Lewandowski quien definió pegado al palo. Así terminó el primer lapso. Partido definido.

Arturo Vidal no apareció tras el descanso. Heynckes decidió hacer ingresar a Tolisso, ya que el chileno tenía amarilla y no era un encuentro para arriesgar. Sin el nacional, la aplanadora siguió su curso. Prácticamente no le prestó el balón a su rival y el dominio fue total. El 4-0 llegó a los 55′ en los pies del holandés Arjen Robben, tras su patentado enganche definió de zurda. A los 80′ repitió Ribéry tras una notable jugada personal. Los caras de los jugadores del Hamburgo lo decían todo, nada les resultaba y el descenso se hace cada vez más presente. El puntero pudo haber sellado esta espectacular jornada con un 6-0, sin embargo, Lewandowski desperdició un penal en el 85′. Vino la revancha para Leway a los 89′ concretó desde los doce pasos. Así terminó, un monólogo de comienzo a fin en el Alianz Arena.

Tras este resultado el Bayern da un paso más para lo que ya está sentenciado. Le saca 20 puntos de diferencia a su más cercano perseguidor, Schalke 04. El miércoles visitará al Besiktas de Gary Medel por la Liga de Campeones, partido que en el papel está sentenciado.