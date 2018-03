Vitamina repudia la vil patada de Camilo Rodríguez

Si algo le pesó a Everton ayer ante la UC, fue el hombre menos que tuvo desde el minuto 37’, tras la expulsión de Camilo Rodríguez. El defensor cayó al suelo tras una disputa de balón con Luciano Aued y, luego de perder el duelo, desde el piso, lanzó una desleal patada al rostro del argentino, que terminó con un corte en la ceja y visiblemente contrariado.

La temperatura del compromiso subió, sobre todo por el airado reclamo ruletero, ya que, la jugada previa, se había iniciado con Dituro saliendo de su área con el balón en la mano, lo que no fue advertido por los jueces.

No obstante aquello, la acción le valió a Rodríguez el repudio de su propio DT. “La expulsión estuvo bien. Lo de Camilo fue un error grave. Primero porque arriesga en demasía cuando perdíamos 0-1. Y también porque lo que hizo pudo dañar la integridad física de un colega”, dijo Vitamina. “No entiendo ni coincido con su decisión, que además nos afectó en demasía”, se lamentó. Y aunque el transandino también reparó en que “la jugada partió con Dituro saliendo de su área con la pelota, no sé si diez centímetros o medio metro”, también repasó a su jugador por su falta de criterio y también a sus jugadores que reclamaron el contexto de la tarjeta roja: “No se puede igualar una acción así por un cobro errado del árbitro”, sentenció. “Un equipo no se puede dar el lujo de jugar con uno menos”, expresó también, molesto, Lucas Mugni.

En la UC, en tanto, valoraron el triunfo en Viña del Mar (algo que no conseguían desde 2007), pero apuntaron que todavía les falta mucho. “Hay que trabajar, porque los partidos nos están costando más de la cuenta”, dijo Fuenzalida. “Hay que prolongar los buenos momentos que tuvimos, pero hay otras facetas que tenemos que seguir corrigiendo”, expresó el técnico Beñat San José.