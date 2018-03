Vitamina Sánchez y la derrota ante Caracas: “Estamos dolidos, preocupados”

Everton perdió de local 1-2 ante Caracas por la Copa Sudamericana, resultado que genera preocupación en el equipo de Viña del Mar. Por lo mismo, el técnico del equipo ruletero, Pablo Sánchez, fue autocrítico con la actuación de su equipo.

“Estamos dolidos, preocupados, pero lo mejor que nos puede pasar es que vamos a ir allá con toda la valentía y con la cabeza bien alta a tradar de dar vuelta la llave”, declaró el DT del cuadro de la Quinta Región.

Vitamina también se refirió brevemente al grosero error de Eduardo Lobos: “El empate viene producto de un error de Eduardo y claramente el equipo sintió el golpe”.

Además, Sánchez habló sobre la falta de contundencia que aqueja a su equipo: “Hemos bajado un poquito y tiene que ver con el nerviosismo que provoca no ser eficaces. Tenemos que tratar de recuperar la calma que nos permita pensar. No fuimos capaces de tener la cabeza fría para solucionar los problemas que se nos estaban planteando”.

Por último, el argentino no considera que se hayan despotenciado como equipo en comparación con otras temporadas: “El plantel sigue siendo muy parecido en cantidad de jugadores al torneo anterior. No pienso que nos despotenciamos, pero todavía no estamos a la altura de los últimos tres torneos”.

Otro que habló en conferencia de prensa fue Noel San Vicente, entrenador de Caracas, quien valoró el resultado obtenido: “Alomejor no hicimos nuestro mejor juego. Es muy importante (el resultado) porque no empezamos bien. Esta victoria nos fortalece, pero esto apenas comienza. Creo que anotar dos goles de visitante es muy relevante”.