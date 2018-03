Wanderers responde con mano temblorosa

Luego de la invasión que provocaron una veintena de hinchas a la práctica vespertina del jueves de Santiago Wanderers, los actores involucrados apuntan a que justamente el elenco porteño es el encargado de iniciar las medidas que estime conveniente. Así lo ven en la ANFP, así lo piensan en Estadio Seguro. Así también lo cree el propio club, que inició sus investigaciones internas y estudia aplicar el derecho de admisión a los involucrados.

Lo hace con cautela, eso sí. No quieren “empezar una guerra”, según apuntan desde el seno del club, con los seguidores de la institución. Dicen que están barajando las situaciones y entienden que “es un tema difícil y delicado”.

Así también lo explica Nelson Hevia, jefe de seguridad del Decano: “Estamos en estudio de poder verificar identidades y dependiendo de eso analizaremos si corresponden las acciones legales. Estamos juntando antecedentes para tomar la mejor decisión. Si es así daremos la información tanto a la ANFP como a Estadio Seguro de una posible prohibición de ingresar a los estadios”, señala, aunque advierte que “no es tan simple decir ‘tenemos las personas identificadas’. No podemos responsabilizar a una persona que no sea la correcta. Si identificamos a una que no es, es un problema”.

¿Qué dicen desde Estadio Seguro al respecto? “Es el club el que debe ejercer el derecho de admisión, según lo que dice la ley. Ellos tienen que ejercer esa facultad”. ¿Y qué dice la ley 19.327? “En lo que respecta al derecho de admisión, la ley establece en su artículo 3 letra e) la facultad y el deber de los organizadores de espectáculos de fútbol profesional de ejercer éste respecto de aquellas personas que infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia o cuando existan motivos que justifiquen razonablemente la utilización de dicha facultad”.

Justamente, a ese último acápite es al que apuntan en Valparaíso: “Está dentro de las atribuciones. Previo al amparo legal de esto que hablamos, en Wanderers lo analiza la parte jurídica y una vez que ellos lo aprueben, se hará, pero no podemos apresurarnos”, acota el encargado de seguridad.

Y aunque según lo que reza la página de Estadio Seguro, donde se lee que tanto la ANFP como los clubes deportivos pueden aplicar el derecho de admisión, en Quilín, consultados específicamente por su influencia para que Wanderers haga uso de ese derecho, a través de su director Hugo Muñoz reseñan: “El directorio está en permanente comunicación con las autoridades del club. Hemos tomado contacto con el presidente y con algunos directores de la sociedad anónima, expresándoles nuestra preocupación, expresándoles nuestra solidaridad y nuestra disposición de colaborar en lo que ellos necesiten a los efectos de iniciar acciones administrativas o legales”. Por ahora, la ANFP esperará a lo que determinen los verdes.

En Wanderers, aunque advierten que se adoptaron medidas “secretas y reservadas”, Hevia apunta a que “siempre se van a presentar situaciones que pueden ser superadas y mientras esto no sobrepase un nivel de lesiones o daños a las instalaciones o agresiones al cuerpo técnico, son cosas que pueden ocurrir”.

Ayer, en tanto, en radio ADN, el presidente caturro Rafael González aseveró: “Entendemos que las formas de diálogos son las adecuadas para poder manifestar opiniones distintas. La forma que utilizaron los hinchas la condenamos y rechazamos plenamente”.