Zidane: “Ojalá que Neymar se recupere y pueda jugar contra el Real Madrid”

A 8 días del encuentro de vuelta por octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y el PSG de París, el técnico merengue lamentó la lesión de Neymar en su tobillo derecho.

“No es una alegría para nada, no me gusta que se lesionen los jugadores y no estoy contento por la lesión de Neymar. Ojalá pueda estar en el partido porque al final los jugadores tienen que estar y nunca voy a desear a un rival que no esté por una lesión”, aseguró Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Espanyol.

Neymar salió de la cancha en el minuto 80 del encuentro de la liga contra el Marsella, luego de torcerse el tobillo en una jugada ante el defensor Bouna Sarr. El técnico madrileño agregó: “No creo que influya en el partido de la semana que viene un solo jugador, porque siempre habrá un sustituto, si no puede jugar Neymar, que saldrá motivado y preparado para jugar el partido”, sentenció.

Zidane no adelantó si los lesionados de su equipo (Modric, Marcelo y Kroos) estarán presentes en el encuentro. “La idea es intentar recuperarlos a todos. Pero, no soy de meter presión, sé que hay unos plazos, guardar unas precauciones y en eso estamos”, agregó.