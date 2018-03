Actor Irrfan Khan revela que padece una “enfermedad rara”

El famoso actor Irrfan Khan usó sus redes sociales para revelar el duro momento que vive por estos días.

El artista indio, conocido por películas como Una aventura extraordinaria (Life of Pi, 2012), confesó a sus seguidores que se está sometiendo a diversos exámenes médicos ya que se le detectó una “enfermedad rara”, como se denominan los problemas de salud que afectan a un reducido número de personas en el mundo.

“Los últimos 15 días, mi vida ha sido una historia de suspenso. Poco sabía que mi búsqueda de historias raras me haría encontrar una enfermedad rara”, escribió en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

El actor no entregó más detalles de este padecimiento o los síntomas que sufre, pero pidió que no se saquen deducciones apresuradas, pues él mismo irá contando su historia públicamente. “En estos momentos difíciles, por favor no especulen ya que compartiré mi historia con ustedes en una semana o diez días, cuando las investigaciones adicionales lleguen con un diagnóstico concluyente. Hasta entonces, deseo lo mejor para mí!”, agregó la estrella.

El artista de 51 años contó que en esta complicada espera, cuenta con el apoyo de sus cercanos y la mejor de las energías. “Nunca me he rendido, siempre he luchado por mis elecciones y siempre lo haré. Mi familia y amigos están conmigo y estamos trabajando de la mejor manera posible”, aseguró.

Khan es el actor indio más conocido a nivel internacional, actuando en premiadas producciones como la ganadora del Oscar a mejor película ¿Quisiera ser millonario? (Slumdog Millionaire, 2008) o la popular cinta de superhéroes El Sorprendente Hombre Araña (2012).

Además, ha participado en más de 100 películas, considerando las producciones de Bollywood (el Hollywood de la India), incluyendo las taquilleras Piku, Maqbool, Haasil y Paan Singh Tomar, informó BBC.