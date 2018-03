Alejandra Azcárate: “Me encanta ser una vil desconocida”

La quinta noche del Festival de Viña 2018 tendrá en el humor a la comediante colombiana Alejandra Azcárate: la carta desconocida para el público chileno durante esta edición.

La actriz, presentadora y modelo subirá al escenario de la Quinta Vergara este sábado 24 de febrero, cuando también se presenten Carlos Vives y Ha*Ash.

Azcárate es totalmente consciente de su condición en el certamen, y de eso habló en profundidad durante la conferencia de prensa previa a su show.

“Cuando decidí aceptar esta invitación y abrirme a esta oportunidad, no tenía en mi mente la dimensión de dónde me estaba subiendo. Ahora es que entra el temor y el pánico y por eso agradezco a los compatriotas su apoyo”, reconoció la artista.

Pero, al mismo tiempo, considera que llegar “a un lugar donde nadie sabe quién soy, me da la posibilidad de mostrarme como soy porque no hay un prejuicio, un estigma hacia mí. No tengo idea frente a quién estoy sentada, eso me parece fascinante”, agregó Azcárate, y aseguró: “me encanta ser una vil desconocida, creo que es lo que más me está gustando de este festival. (…) Voy con toda mi inseguridad expuesta. Sentir este pánico me gusta y esa va a ser mi herramienta: el temor”.

La comediante contó además cómo fue su llegada al festival, que se dio luego de su debut en Chile a mediados de 2017, cuando presentó su show “Descárate con la Azcárate” en el Teatro Normandie. Allí fue contactada por la producción del evento para postular su show. Luego de pasar los filtros, recibió el llamado para confirmar su presencia en el festival 2018. “¿Por qué acepté? Honestamente no sé. Porque llevo tres días en un ataque de ansiedad profundo, quería ensayar, no pude, no tengo concentración. Lloré, amanecí con los ojos como una tortuga, todo fue un desastre. ¿Por qué coños dije que sí? Qué angustia, pero la única razón porque creo que acepté este reto fue por vencer el peor monstruo que es el miedo, y eso es algo que promuevo mucho a través de mi trabajo”, explicó.

Sobre la temática que abordará, adelanta que se trata de un material “muy femenino, porque hablo del género al que pertenezco, con el que me identifico, pero no es un lenguaje feminista, porque no pretendo buscar una guerra de sexos, (pero sí) burlándome y gozando a los hombres y disfrutando de todas las tonterías que hacemos en pareja, los ronquidos, la mentira, la infidelidad, el protocolo de una boda. (…) Con sátira y con muchísimo sarcasmo, porque mi humor es reflexivo y negro azabache”.

Respecto a adaptar su rutina a los modismos chilenos, la artista explicó que si bien ha modificado algunos muy específicos, como cambiar “drogería” por “farmacia”, o “novia” por “polola”, “he sido rigurosa en no quererlo cambiar. Pienso que el humor es como la música, cuando te toca te toca. Pienso que podría jugarme en contra. (…) Parte de mi reto aquí es presentar un espectáculo colombiano”.

Azcárate terminó su conferencia de prensa invitando a la prensa a una selfie grupal, para inmortalizar su paso por Viña.