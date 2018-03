Alison Mandel: “Olmué fue un gran escalón para Viña”

Luego de la presentación de la comediante Jenny Cavallo anoche en el Festival de Viña, la segunda mujer que subirá al escenario de la Quinta Vergara será Alison Mandel, quien se presentará este viernes 23 de febrero luego de Jesse&Joy y antes de Prince Royce.

Previo a su show, la artista conversó con la prensa, donde reconoció que no pudo ver completa la rutina de su colega pues está mentalizada en descansar de aquí a su presentación en el certamen. A pesar de eso, lo que logró ver le mostró que ambas apuestas no tienen muchas coincidencias, pues a su juicio, Cavallo se enfoca más en las cosas que le pasan justamente a ella, como la maternidad. “Tenemos rutinas muy diferentes, yo hablo temas que son bastante transversales, de lo cotidiano. Mi rutina es bastante auténtica porque tiene muchas partes que son verdad de mi vida”, comentó la comediante, esposa del también cómico Pedro Ruminot, quien se presentó en Viña el 2016 llevándose la gaviota de plata. “Lo que alcancé a ver es que está muy diferente, eso tiene que ver también con la producción de Viña. No he visto la de la colombiana (Alejandra Azcárate), pero son muy diferentes las tres. Yo voy más por las relaciones interpersonales con el hombre, con tu mamá, con tus amigas, con ir al gimnasio”, enumeró.

A pesar de la experiencia que ya vivió Ruminot, Mandel asegura que no ha obtenido consejos de su parte. Más aún, solo le comentó su presencia en el certamen cuando su incorporación estaba resuelta. “No le conté hasta que ya era un hecho y una realidad. Le dije ‘oye te acuerdas que queríamos un verano tranquilo?, quizás no lo va a ser tanto porque tengo algo que hacer en febrero’. El estaba feliz y orgulloso, pero en temas laborales no nos metemos mucho”, declaró.

Tampoco ha recibido grandes instrucciones de sus amigos, los comediantes Edo Caroe – que se presentó en la Quinta Vergara con gran éxito en 2016 – y Felipe Avello – quien acaba de realizar una aplaudida presentación en el Festival del Huaso de Olmué-. “Como que no nos aconsejamos entre nosotros. Vienen a veme (a mis shows), somos super fan el uno del otro, de Avello, de Caroe, de Pedro, mío. Nos acompañamos en los estrenos. (…) Conocemos el proceso y confiamos mucho también en el trabajo del compañero”, comentó Mandel.

Su mayor confianza para subir al escenario ha sido su largo proceso para consolidar su carrera y haber probado su rutina en varios shows a lo largo de todo Chile en los últimos meses. “He ido de lo más básico hasta llegar a la Quinta Vergara”, analizó la artista, pensando en los inicios de su carrera haciendo stand up comedy en locales, tener una empresa de despedidas de soltera donde hacía monólogos, y pasar cuatro años en El Club de la Comedia. “Estoy muy agradecida. Y Olmué fue un gran escalón para Viña”, agregó recordando su paso por el Festival del Huaso en 2017.

Además, reconoce que el éxito de la película No estoy loca, donde interpreta a una interna en una Clínica psiquiátrica, ha ayudado a su presencia mediática. “Me hace muy feliz el éxito de No estoy loca. El tema de ‘piña’ – palabra que repite compulsivamente en el filme – es algo que empezó a repetirse, la gente me escribe mucho y quizás haya un poco de eso en la presentación. (…) Siento que ha sido un año muy luminoso para mí, desde el éxito de la película a cosas que me han pasado en la vida”, reflexionó Mandel.

Su mayor temor: un temblor

Consultada por la situación que vivió Jenny Cavallo, que durante su show debió ser interrumpida por el desmayo de un asistente en el sector de galería, Mandel reconoció cuál es su mayor temor en el escenario. “Como soy demasiado metódica, tu tienes una reunión con la producción y te preguntan qué te da miedo, y yo dije ‘que tiemble’. Porque estás con un micrófono y tienes el poder en ese momento. Si tiembla me dijeron ‘estas son las salidas de emergencia’… o sea los voy a sacar a todos. Me dijeron que estaban pendientes de las cámaras de seguridad….y reaccionan bastante rápido”, explicó.