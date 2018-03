Alison Mandel: “Tratemos con más amor a nuestro género. Que nos dejen de comparar”

La artista dio sus impresiones al bajar del escenario de la Quinta Vergara: pidió que no se presione a las mujeres, y que se trate de igual forma a comediantes hombres y mujeres.

Minutos después de presentarse en el escenario de la Quinta Vergara, la actriz y comediante Alison Mandel analizó su debut en el Festival de Viña.

El público, lleno de fanáticos de Jesse & Joy y Prince Royce, aplaudió su apuesta y terminó por entregarle las gaviotas de plata y oro a la artista.

Con ambos trofeos, Mandel bajó del escenario conforme con su desempeño. “Cumplí con mi rutina de principio a fin, tal cual, sin saltarme ninguna coma porque soy demasiado matea. De hecho cuando me bajé todos dijeron ‘Alison lo

hiciste exactamente igual”, comentó la comediante, quien fue acompañada en el público por su esposo, el también cómico Pedro Ruminot, y sus amigos y colegas Edo Caroe, Daniela “Chiqui” Aguayo, Carolina Paulsen, entre otros.

La ex integrante de El Club de la comedia respondió además a las expectativas que tenía su rutina, y a quienes no convencía su participación en el certamen. “No sé si es un tapaboca. Uno hace su trabajo de la mejor manera posible y mientras mejor lo hace, mejores resultados tiene. Así que con eso me quedo tranquila”, declaró.

La actriz de la cinta No estoy loca fue consultada además por la exitosa presentación de Stefan Kramer la noche anterior, y si eso se había transformado en una presión para ella. “Nunca lo vi como presión, menos mal. Kramer es un gran amigo, eramos compañeros en la escuela de teatro, nos conocemos hace un montón de tiempo. Ayer le mandé el mensaje de rigor, que quería verlo triunfar, que quería verlo brillar. Vi su rutina hoy en la mañana y de verdad es una rutina perfecta, es un artista increíble y creo que en vez de eso generar una presión deja una energía en el escenario de algo que pasó que es algo maravilloso”, aseguró.

Finalmente, la artista fue tajante frente a las comparaciones de su trabajo con la rutina de Natalia Valdebenito, quien se transformó en la revelación del Festival de Viña 2016. “No creo que nos parezcamos con la Natalia, y si hay algunos temas que puedan parecerse… creo que las dos tenemos un estilo muy diferente”, dijo antes de hacer un llamado: “Hago una invitación a esta presión que se le pone a las mujeres comediantes. En la conferencia por ejemplo, la de diciembre, cuando recién te invitan (al festival), las preguntas de grandeza se le hacen a los hombres. Yo estaba al lado de Bombo Fica y a él le decían ‘¿con qué nos va a deleitar hoy día, el próximo año?’, y a mi me preguntaban si había alcanzado a escribir algo, si me daba miedo hablar temas de mujeres. Quiero hacer una invitación a que tratemos con más amor a nuestro género, que no nos pongamos esas presiones , que nos dejen de comparar también. La Natalia es una excelente comediante, ella abrió una puerta y somos muchas las que vamos a entrar por ahí. Tratémonos de la misma forma, hágannos las mismas preguntas, y disfrutemos la comedia de ambos géneros”, concluyó la artista.

Durante el show de Mandel se registró el peak de sintonía de la cuarta noche festivalera, con 39 puntos de rating.