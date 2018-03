El arrollador show de Luis Fonsi que incluyó covers de Los Prisioneros y The Police

El artista marcó un peak de 37 puntos de rating durante su show, donde cantó sus hits Despacito y Échame la culpa, y se dio el tiempo de interpretar Estrechez de corazón y Message in the Bottle.

El cantante Luis Fonsi subió esta noche por quinta vez al escenario de la Quinta Vergara, y lo hizo en el mejor momento de su carrera.

El puertorriqueño abrió la segunda noche del Festival de Viña 2018 y lo hizo con un show que repasó desde sus clásicos románticos como Imagíname sin ti y Quisiera poder olvidarme de ti, hasta llegar a sus éxitos mundiales Despacito y Échame la culpa.

Y como había prometido antes de subir al escenario, las sorpresas marcaron parte de su actuación, que incluyó un cover del popular Message in the bottle de The Police. Pero lo más alabado por el público fue su tributo al clásico Estrechez de corazón de Los Prisioneros, creado por Jorge González: una idea que el mismo contó, surgió de su trabajo con el productor y músico chileno Roberto Trujillo, su actual director musical, y quien lo acompañó en el escenario.

El show de Fonsi – quien se llevó las gaviotas de plata y oro – marcó un peak de sintonía de 37 puntos – algo menos de los 40 que registró Miguel Bosé la primera jornada -, y promedió 29,5 unidades (de 21.45 a 00.20 horas). En el mismo horario, Mega promedió 11,5 puntos de rating, seguido de Canal 13, que marcó 5,9 puntos promedio, y finalmente TVN con 4,1.