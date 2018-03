Autor de Por 13 razones es acusado de acoso sexual

Jay Asher fue expulsado de una organización de escritores por esta causa. "Da mucho miedo cuando sabes que la gente simplemente no te creerá una vez que abras la boca", declaró el novelista.

El escritor Jay Asher es la nueva figura pública envuelta en un escándalo de acoso sexual.

El autor de la famosa novela Por 13 razones, que inspiró la exitosa serie de Netfix del mismo nombre, formaba parte de la The Society of Children’s Book Writers and Illustrators (SCBWI), organización que promueve la literatura infantil y juvenil.

El año pasado, el grupo recibió varias denuncias anónimas de mala conducta sexual contra Asher a través de correo electrónico. Debido a eso, el director de la organización, Lin Oliver, decidió expulsarlo de la entidad.

“Después de investigar, sentimos que poner fin a su membresía era el curso correcto de acción”, declaró Oliver a BuzzFeed.

Si bien su expulsión ocurrió hace meses, fue esta semana cuando la noticia llegó a oídos de la prensa. Y frente a eso, el escritor alzó la voz. “Me dijeron que los emails no contenían nada que tuviera que ver con la organización”, explicó al mismo medio. Y aclaró: “Me encanta la organización pero ellos no decidieron echarme. Fue mi decisión“. Asher asegura además que los correos provienen de un grupo de personas que ha pasado años acosándolo. “No podía soportarlo más. Da mucho miedo cuando sabes que la gente no va a creerte en cuanto abras la boca”, dijo el novelista, y agregó: “Me siento muy en conflicto por lo que ocurre en la cultura, y por quien se supone que debes creer y por quién no”.

Asher publicó la novela Por 13 razones en 2007, con la historia de una adolescente que resuelve suicidarse. Antes de hacerlo, la joven graba 13 cassettes con las razones de su decisión, dedicados a todos quienes influyeron en ella. Dentro de esos motivos, la joven revela episodios de bullying y abuso sexual. El libro logró una excelente recepción, convirtiéndose en un bestseller.

Una década después de su publicación, Netflix estrenó su adaptación como serie televisiva en marzo de 2017, replicando el éxito de su novela. Debido a eso, el gigante del streaming confirmó una segunda temporada, y sus creativos ya evalúan una tercera.