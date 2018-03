Betsy Camino y Matías Vega son coronados como reyes de Viña 2018

Esta tarde la modelo cubana Betsy Camino y el notero Matías Vega fueron coronados como reyes del Festival de Viña 2018.

Su triunfo se dio a conocer este sábado, después que la prensa acreditada para el certamen – cerca de 400 reporteros nacionales e internacionales – emitieran su voto durante el viernes.

El conteo de votos comenzó hoy pasado el mediodía, dando por ganadora a la pareja que apoyaba Canal 13. Vega ganó por un amplio margen, siendo elegido por 130 votos: casi el doble de su más cercano contendor, el notero de CHV, Patricio Stomayor.

La pelea femenina, por el contrario, fue muy ajustada. La morena ganó por 90 votos, solo dos más que la candidata de CHV, su compatriota Lisandra Silva.

Minutos después de conocerse los resultados, la pareja se trasladó hasta el Hotel O’Higgins, donde fueron coronados por las autoridades, entre ellos el director de diario La Cuarta, Sergio Marabolí – medio que organiza la competencia -, y la alcaldesa de Viña, Virginia Reginato.

La pareja recibió además varios premios. Uno de los más destacados, el anillo de zafiro, diamante y oro que escogió la gente a través de redes sociales.

Ya coronada, Camino se refirió a la dura competencia que se vivió este año, con algunas rivalidades entre las candidatas. “Nosotros estamos enfocados en una campaña limpia, una campaña dura y con mucho amor y cariño. (…) Todas las cosas malas que nos pasaron quizás hicieron que retomáramos más fuerza y por eso estamos aquí hoy, más unidos que nunca”, declaró. Vega agregó: “Cuando las personas se planifican y trabajan y hacen las cosas bien y con la verdad, no hay otra que nos vaya bien, y aunque nos dieron duro durante la semana, que estábamos cansados, todos somos personas. (…) El de arriba está mirando y hoy día la preferencia por la prensa estuvo por los candidatos que lo dimos todo, que lo hicimos en buena lid y que estuvimos siempre con la verdad por delante”.

Sobre la incorporación de un rey este año, el notero de Canal 13 dijo estar “contentísimo porque en esta primera elección de reyes me escogieron a mí como candidato, y más contento aún porque ganamos, salimos victoriosos de esto”. Su compañera de reinado añadió: “Me encantó cuando me dijeron que iba con Matías. Dije ‘a no, el universo se unió’. Con Mati somos pareja televisiva. (…) No podía tener mejor rey. Estoy demasiado orgullosa de ti”.

El tradicional “piscinazo” de la reina, y que ahora sumará al rey, se realizará este domingo desde el mediodía en la piscina del Hotel O´Higgins.