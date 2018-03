Black Mirror confirma su quinta temporada por Netflix

Netflix confirmó una quinta temporada para la serie Black Mirror. Luego de estrenar su cuarto ciclo en diciembre de 2017, el gigante del streaming anunció la extensión de la popular antología, que muestra diferentes historias sobre cómo el uso y abuso de la tecnología podría afectar a las personas.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7

— Black Mirror (@blackmirror) 5 de marzo de 2018