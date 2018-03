Brad Pitt y Leonardo DiCaprio: confirmados en la cinta de Tarantino sobre la secta de Charles Manson

Después de los rumores que circularon en la industria cinematográfica, Sony Pictures confirmó a los actores Brad Pitt y Leonardo DiCaprio como protagonistas de la próxima película del cineasta Quentin Tarantino: un drama basado en la historia real de la actriz Sharon Tate, asesinada brutalmente por la secta del famoso criminal Charles Manson.

La cinta llevará por título Once Upon a Time in Hollywood, y fue descrita por el propio Tarantino como “una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa… Sharon Tate”.



Además, se confirmó la fecha de estreno: 9 de agosto de 2019.

La historia sobre la muerte de Sharon Tate generó gran revuelo en Estados Unidos y el mundo: la mujer, esposa del afamado cineasta Roman Polanski, tenía 26 años y ocho meses de embarazo cuando fue asesinada por los seguidores de Manson, reunidos en su secta llamada La Familia. Junto a su muerte y la de su bebé, otras cuatro personas aparecieron asesinadas en su casa en Los Angeles (EE.UU), mientras el cineasta estaba de viaje en Londres.

“He trabajado en este guión durante cinco años y he vivido en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluyendo 1969, cuando tenía siete años”, comentó Tarantino sobre su idea de llevar este drama al cine. “Estoy muy emocionado de contar esta historia de un Los Ángeles y de un Hollywood que ya no existen”, concluyó el realizador, que volverá a trabajar con ambos actores después de dirigirlos en cintas como Bastardos sin gloria (Pitt) y Django sin cadenas (DiCaprio).

En paralelo al trabajo de Tarantino, otras dos películas están en proceso, inspiradas en la secta, sus crímenes y su líder. Una de ellas es The Haunting of Sharon Tate, escrita y dirigida por Daniel Farrands (The Amityville Murders), y basada en una entrevista dada por la propia actriz un año antes de su muerte, mostrando los días previos al asesinato. La actriz Hilary Duff ya fue confirmada como protagonista.

El otro proyecto basado en el famoso criminal es Charlie Says, dirigido por Mary Harron (American Psycho). Este proyecto se centrará en tres mujeres que fueron sentenciadas a muerte por los asesinatos del grupo: una pena que luego se modificó a cadena perpetua. El actor Matt Smith, quien personificó al Príncipe Felipe en la serie The Crown, fue confirmado para el papel de Manson.

Charles Manson fue sentenciado a cadena perpetua por conspiración y asesinato. Falleció en noviembre de 2017 a los 83 años por causas naturales.