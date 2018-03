Canal 13: Diez años de monarquía inexpugnable

La tensión que había en el salón Blanco Encalada del Hotel O’Higgins era digna de una instancia más importante. Se trataba sólo de la elección de la Reina -y por primera vez, del Rey- del Festival de Viña, que podría parecer una anécdota trivial del evento musical. Pero el ánimo jocoso característico del conteo de votos, que se inició ayer a eso del mediodía, se fue transformando en genuino nerviosismo y asombro, sobre todo por la reñida elección de Reina.

Si bien Matías Vega rápidamente sacó una amplia ventaja a sus competidores, lo de las mujeres fue casi de película. O de política: digno de elecciones presidenciales que se definen por un margen ínfimo. La cubana Betsy Camino, la candidata de Canal 13, panelista de Bienvenidos y ex Morandé con Compañía, se empezó a quedar en la tercera posición en el conteo, mientras que Lisandra Silva (Chilevisión) y Camila Recabarren (La Red) se escapaban cada vez más. Parecía que por primera vez en una década, el ex canal católico no se quedaría con la corona del certamen. Pero Camino comenzó a sumar cada vez más preferencias, y en un tramo final de infarto, se coronó como la nueva soberana de Viña, junto a Vega, con 90 sufragios de la prensa acreditada. Superó por apenas tres votos a Silva y ocho a Recabarren. Es la décima corona consecutiva de Canal 13. Es también el orgullo de su dueño, Andrónico Luksic, quien siempre sigue de cerca el concurso y ayer lo celebró en su Twitter.

El estrecho margen terminó por disipar cualquier duda sobre si la tradición perdería emoción este año con el llamado de la organización, el diario La Cuarta, a realizar una campaña más recatada, acorde a los tiempos actuales, que evitara fijarse sólo en el físico de sus candidatas, y que abogara por la igualdad de género. Durante la semana, no se realizaron actividades que estuvieran sólo enfocadas en la sensualidad -nada de topless tipo Daniella Chávez en 2015 o la sesión en polera mojada de Gala Caldirola el año pasado-, priorizando instancias lúdicas y con mensajes sociales, ya que se ha incitado a que el tradicional piscinazo, que se realizará hoy, tampoco se exceda de tono. Por las mismas razones se decidió elegir por primera vez a un soberano masculino.

“Yo lo encuentro fenomenal. Estamos en los tiempos de ‘Ni una menos’ y de la igualdad, entonces que se haya optado por incluir a un rey fue fantástico. Esto representa el nuevo Chile”, dijo tras la coronación una feliz Camino a La Tercera. “Es imposible que Viña avance si no se hace cargo de los tiempos”, opina por su lado el animador Rafael Araneda, agregando: “Pero si la Reina quiere hoy tirarse un piscinazo como el de Sigrid Alegría (cuerpo pintado), bien, y si quiere tirarse como hombre rana, genial también. No creo tampoco que la sociedad tenga que transformarse en el pololo celoso, o el papá sobreprotector. Ojalá tengamos la madurez de dejar ser a la gente lo que quiera ser”.

No fue una campaña distinta sólo por temas valóricos, sino también por la época de austeridad en la televisión chilena, en donde sólo Chilevisión instaló su matinal y un programa satélite en la V Región esta semana, por lo que candidatas como Camino y Recabarren contaban sólo con un equipo reducido a su alrededor, haciendo móviles para sus programas en Santiago.

“Obviamente se siente el no tener al equipo acá, pero creo eso nos hizo más fuertes. Nos llamaban todos los días y nos arengaban. Todo el mundo expresó su apoyo desde allá”, dice Camino. “Teníamos el equipo que acompaña a las reinas aquí, como todos los años, pero el hecho de que no estuviera el matinal (Bienvenidos) acá, ni un programa en la tarde como La movida, hacía que tuviéramos una menor plataforma para la campaña. Pero eso se logró suplir con un trabajo muy cercano que es mérito de Betsy y Matías”, opina el periodista Paulo “Polo” Ramírez, uno de los pocos representantes del espacio de Canal 13 en Viña.

Pero la ausencia de programas en la Ciudad Jardín no significaba un desinterés por obtener el triunfo. Al contrario; al igual que con la campaña del animador Francisco Saavedra para rey Guachaca el año pasado, el mismo Luksic le habría manifestado su interés al equipo del matinal en ganar las candidaturas. El empresario, si bien siempre activo en redes sociales, no suele comentar públicamente muchos aspectos de su canal, pero ayer escribió un jubiloso mensaje asegurando: “Un especial saludo de felicitaciones a la reina del festival y su rey!! Un trabajo de todo el equipo de Canal 13. Nuevamente el Canal de las Reinas!!”. Pareciera no importar el contexto social ni económico; la corona no se mueve del 13.