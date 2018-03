El cantante Luis Fonsi en la previa a su show: “No soy otra persona”

A las 13.25 horas, en un vuelo comercial proveniente de Buenos Aires y dos horas después de lo anunciado por la producción, Luis Fonsi llegó al aeropuerto de Pudahuel para su show de esta noche en Viña. Media hora más tarde, salió a bordo de una van polarizada por un acceso alternativo de la terminal, intentando hacerle el quite a las cerca de 40 personas que lo esperaban, en su mayoría adolescentes y fans de la vieja guardia que corearon espontáneamente sus baladas pre Despacito. De poco sirvió la finta: las calcetineras lograron interceptar la camioneta de su ídolo y lo obligaron a detenerse por unos segundos, provocando una batahola entre los reporteros y los camarógrafos que esperaban alguna declaración del solista que, hasta hace no mucho, cuando por ejemplo vivía en Santiago como jurado de The voice, de Canal 13, no generaba ni la mitad de tal barullo y se podía pasear con relativa tranquilidad por las calles.

Ayer, la única respuesta de Fonsi fue un saludo con la mano, reservando sus palabras para su llegada al Hotel Sheraton de Viña del Mar. Allí, poco minutos después de su llegada a la V Región, dio una conferencia de prensa altamente concurrida, respondiendo a su actual estatus de estrella mundial.

“Trato de no enfocarme en competir con Despacito. Al revés, se ha abierto una puerta y a seguir trabajando y celebrando nuestro idioma. Por eso con Échame la culpa fui yo el que buscó a Demi Lovato y le dije que quería que el mundo la escuchara en español. Esto es un movimiento global donde la música latina está triunfando en el mundo entero”, dijo el boricua.

Sobre su show de esta noche, adelantó: “Hay cosas que cambian y cosas que no. Han pasado tres años desde mi última invitación. El show en vivo evoluciona, pero no soy otra persona. Hay canciones que ya han escuchado que voy a cantar, que son parte de nuestra historia”.

Finalmente, sobre el mismo punto, aclaró que pese a su éxito urbano “sigo siendo un cantante romántico. Yo le canto al amor y escribo las canciones con la guitarra en la mano. Mi forma de interpretar, mis maneras de expresarme, lo que he vivido no cambia, el pop ha cambiado, pero la receta para hacer una canción pop no”.