Carlos Vives: “Vengo con nuevas canciones y con la misma alegría”

El músico colombiano Carlos Vives se prepara para su cuarta presentación en el escenario de la Quinta Vergara, fijada para este sábado.

Esta vez, el artista llega con varios éxitos que lideraron los rankings latinos durante el 2017, como Robarte un beso, que canta junto a Sebastián Yatra, y la popular La Bicicleta, interpretada con Shakira. Ambos temas están incluidos en su más reciente disco de estudio, Vives, publicado en noviembre pasado.

“Vengo con nuevas canciones y con la misma alegría”, comentó el artista en la conferencia de prensa antes de su show de mañana. “Tengo un muy buen material, hemos organizado un show que va a ser muy especial, y que le va a dar al monstruo lo que le gusta”, aseguró el artista, quien se considera un gran conocedor del público chileno.

Así, recordó sus primeras visitas al Festival de Viña donde justamente, arriba de una bicicleta, recorrió los rincones de la ciudad, ligando sus paseos con su pasión por el fútbol. “Me iba a meter a los entrenamientos del Everton, cogía una bicicleta y me iba por allá a ver al Everton y después me metía al club del Everton a jugar, a una casa que tiene una cancha pequeñita. Y cuando vine por primera vez de jurado, que vine como 15 días, trabajaba en la promoción, me quedaba tiempo libre, cogía la bicicleta y conocía lugares de por acá”, comenta de sus recorridos, y sus paradas a comer al restaurante Portofino de Valparaíso.

Ahora, el artista de 56 años llega con su decimoquinto álbum de estudio, marcado por los duetos: una apuesta que hizo siempre y cuando no se tratara de una estrategia de mercado. Por ejemplo, sobre su colaboración con Shakira, comentó: “A ella la veían como un artista internacional y a mi como un artista local. Que ella haya querido grabar conmigo La bicicleta me fascinó porque La bicicleta es un ballenato, y aquellos que habían dicho que Shakira no iba a grabar ballenatos nunca, no le fue tan bien”. Por eso, agregó, hacer este dúo con su compatriota “era como decir ‘nuestro sonido local tiene oportunidades hacia afuera. (…) Ella la iba a llevar a un mercado mucho más grande que el que uno accede”.

Y sobre su dueto con Yatra, contó: “Sebastián llegó con la idea de la canción porque estaba buscando el ballenato, estaba buscando ese sentimiento que sabe que tenemos, que tiene nuestra música, y él como colombiano y como joven figura, quería imprimirle ese sentimiento en la canción de Robarte un beso, y lo encontró allí”.

Vives se presentará este sábado en el festival justo antes de otra compatriota, la comediante Alejandra Azcárate: una carta desconocida en el humor para el público chileno. “Es la tradición en el Festival de Viña el ingrediente del humor, y es un público bastante crítico. Pero Alejandra es muy divertida , muy carismática y muy bonita. Así que tiene unos ingredientes que van a seducir al monstruo de la Quinta Vergara”, dijo el artista. Y además reveló: “estamos preparando algo juntos que tiene que ver con lo que diseñan los que programan el festival. Estamos haciendo una pieza especial ahí”.