CNCO ¿Los Backstreet Boys latinos?: la comparación que se tomó redes sociales en Viña 2018

Christopher Vélez, Richard Camacho, Erick Colón, Joel Pimentel y Zabdiel de Jesús participaron por separado en el programa de talentos de Univisión que contaba con Ricky Martin, Laura Pausini y Alejandro Sanz como jurados.

De este, salieron triunfantes como el quinteto juvenil de reggaetón CNCO, los encargados de abrir la sexta noche y final del Festival de Viña del Mar. Allí interpretaron en su totalidad su primer -y hasta ahora- único álbum publicado Primera cita, con canciones como “Hey DJ”, “Mamita” y la más conocida que dio fin a su show “Reggaetón lento”.

Vestidos de blanco bailaron al son de sus éxitos, lo cual provocó que en redes sociales fueran comparados con el popular grupo estadounidense Backstreet Boys. Quienes lideraban las listas pop en los 90 con canciones como “I want it that way” y “Everybody” se convirtieron en trending topic cuando CNCO estaba sobre el escenario de la Quinta Vergara por 1 hora y 14 minutos: