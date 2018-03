Debut de Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas se posterga por problemas de salud del animador

A veces no escuchamos al cuerpo. No prestamos atención a sus señales y preferimos seguir. Mañana martes me debo someter a una cirugía para extraer mi tiroides. Me diagnosticaron cáncer en ella. Si. Cáncer. El cáncer más abordable de todos, pero que no por eso se debe soslayar. Lo descubrimos a tiempo. ¿Cómo ocurrió? En estos cinco videos te lo cuento. Lo importante, la lección: hay que chequearse preventivamente. Cuídense.

A post shared by Edo (@fuentesilva) on Feb 26, 2018 at 6:57pm PST