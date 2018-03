Desestiman demanda por plagio contra Taylor Swift

La cantante fue acusada de copiar una frase para su éxito Shake it Off.

La cantante Taylor Swift salió airosa de la demanda por plagio que enfrentó en los últimos meses.

La artista fue demandada por los compositores Sean Hall y Nathan Butler, quienes aseguraban que la estrella había copiado parte de su tema Playas Gon’ Play – interpretado por 3WL -, para su hit Shake it Off.

La disputa surgió por la frase “haters gonna hate, hate, hate, and players gonna play, play, play” del tema de Swift (publicado en 2014), pues Playas Gon’ Play (escrito en 2001) posee una frase parecida (“playas gon’ play, and haters they gonna hate”).

Después de analizar ambos temas, el caso fue resuelto esta semana, luego que un juez federal de California (Estados Unidos) desestimara la demanda. El informe explica que “la letra supuestamente plagiada se compone de frases cortas que carecen del mínimo de originalidad y creatividad requeridos para merecer protección de derechos de autor”.

Luego de esta decisión los demandantes – quienes también han trabajado con artistas como Justin Bieber y Pink -, tendrán la posibilidad de modificar su demanda, presentándola nuevamente el 26 de febrero.

Previamente, un vocero de Swift declaró que “este es un reclamo ridículo y nada más que un interés de dinero. La ley es simple y clara. No tienen argumentos”.