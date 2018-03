El día que Carlos Vives fue “enemigo” de la selección chilena

Fue, finalmente, una noche muy dulce para el país. Pero costó un montón. Fue un triunfo ajustado, sufrido. A medida que avanzaban los minutos, cada vez se veía más lejano. Pero, finalmente, la victoria de Chile sobre Uruguay cimentó la que, días después, se convertiría en la primera coronación de La Roja en una Copa América.

El duelo, sin embargo, estuvo marcado por una polémica acción. Muy celebrado por los nacionales. Pero, también, muy criticada en el extranjero. Corrían 62’ del encuentro cuando, de pronto, Gonzalo Jara cayó sobre el gramado. Edinson Cavani lo había golpeado. Expulsión y todo se hacía un poco más fácil. Uruguay se echó para atrás, propiciando el tanto a los 80’ de Isla. 1 a 0 y la eliminación charrúa.

Más allá de las críticas propias de los uruguayos, la acción de Jara fue sumando rápidamente detractores. Acaso uno de los más impensados fue el cantante colombiano, Carlos Vives. A través de su cuenta de Twitter, el de “La bicicleta” arremetió contra la victoria chilena.

“Un jugador que le agarra el culo a otro para propiciar su expulsión eso es lo que están celebrando? Gol, gol, gol culi gol”, fue el mensaje, que rápidamente provocó una oleada de comentarios en su contra. Vives no eludió el enfrentamiento.

Un jugador que le agarra el culo a otro para propiciar su expulsión eso es lo que están celebrando? Gol, gol, gol culi gol — Carlos Vives (@carlosvives) June 25, 2015

Días más tarde, incluso, debió salir a aclarar su posición, señalando que nada tenía que ver la nacionalidad.

Impresionantes los comentarios a mi crítica al irrespeto al futbol y a un jugador, nada tiene que ver con la nacionalidad — Carlos Vives (@carlosvives) June 27, 2015

Seguramente su comentario más polémico fue cuando aseguró, irónico, que “si mañana no me vuelven a dar trabajo en Chile, porque dije que agarrarle el trasero a un jugador es antideportivo no me importa, voy de turista”.