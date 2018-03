Ex alumno de James Franco lo demanda por el guión de The Disaster Artist

El joven, ex estudiante de la Universidad de California, asegura que comenzó a escribir el guión de la aplaudida película, y que finalmente no apareció en los créditos.

Un ex alumno del actor James Franco en la Universidad de California, demandó al actor por el guión de la aplaudida película The Disaster Artist.

La cinta protagonizada y dirigida por Franco, justamente nominada al Oscar 2018 como mejor guión adaptado, está en medio de una disputa legal luego que Ryan Moody, ex estudiante de la UCLA, presentara una demanda este miércoles en el Tribunal Superior de Los Angeles.

En su acusación, Moody cuenta que mientras era ayudante de Franco en la Universidad, el actor le pidió escribir una adaptación cinematográfica del libro The Disaster Artist: My Life Inside the Room, en el que se basa la cinta. El demandante asegura que recibió un pago de US$ 5 mil mensual mientras trabajaba en la escritura, con la promesa además de recibir un crédito oficial, que finalmente no recibió. Luego se le ofreció un crédito de productor asociado a la película, pero tampoco se concretó.

Por eso, el guionista resolvió demandar a las empresas Rabbit Bandini Productions y a Point Grey Pictures (propiedad del actor Seth Rogan, que también aparece en la cinta), alegando “tergiversaciones e incumplimiento de contrato”, informó el medio Deadline.

Tras hacerse pública esta queja, los demandados emitieron una declaración pública, negando todas las acusaciones y prometiendo una “defensa vigorosa” en la corte, según el mismo medio.

El guión de la película es atribuido a Scott Neustadter y Michael H. Weber, quienes alzarían el Oscar este domingo de resultar ganadores.

“Todo el material del guión creado por Scott y Michael en relación con The Disaster Artist fue adaptado directamente del libro escrito por Tom Bissell y Greg Sestero. Su increíble trabajo, que ha sido reconocido repetidamente por innumerables organizaciones, no debe ser denigrado o difamado de ninguna manera por estas acusaciones engañosas”, declararon los productores en su comunicado.

The Disaster Artist cuenta la historia detrás de la producción de la película The Room (2003), que ha sido considerada como “una de las peores películas de la historia”.