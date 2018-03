Excesiva aparición de rostros: Las quejas en redes sociales a la transmisión de Jamiroquai

Jamiroquai era uno de los shows más esperados del certamen viñamarino. Así quedó demostrado luego que la producción anunciara que la agrupación británica se presentaría en Chile, ya que se vendió un número “histórico” de entradas.

Y es que dos horas después de de que la alcaldesa Virginia Reginato diera la noticia, se comercializaron más de 5.000 boletos para la tercera jornada, una cifra considerada “inédita”.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales se encuentran molestos con la transmisión televisiva del show.

Según denunciaron en Twitter, la dirección del Festival ha destinado varios minutos del espectáculo a enfocar a rostros de la farándula y público, en vez de centrar la atención en la banda.

Además, han promocionado en varias oportunidades el show que presentará el humorista Stefan Kramer en la Quinta Vergara una vez que Jamiroquai termine su espectáculo.

Estas han sido algunas de las reacciones en redes sociales:

No puedo entender el estilo de dirección de Álex Hernández. En una canción de tres minutos mostrar más de dos minutos al público o al famosillo de turno y no al escenario es incomprensible.

#Jamiroquai Podrian avisar al Alex Hernandez que el show esta en el escenario y no en los seudos artistas y "famosos" que estan en el publico… he visto mas a Queralto que a Jamiroquai…

NO me pongan el tráiler de lo que viene, mientras disfruto la película de #Jamiroquai . Son conceptos básicos. Enfoquen bien, al detalle a los tremendos músicos que tiene #JamiroquaiEnViña2018 y no me muestren a la farándula bailando. Atte para la dirección de TV del Festival

— Gonzalo Frías (@Gonzalo7movicio) February 23, 2018