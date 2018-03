Fauna Otoño suma a Future Islands, The Drums y Cosmo Pyke

A un año de su estreno en la cartelera santiaguina, el festival Fauna Otoño regresa el próximo 12 de mayo con un menú que reafirma la apuesta de su primera versión.

El evento de Espacio Riesco, ideado por los organizadores de Fauna Primavera como una suerte de hermano menor de la cita de noviembre, completó el cartel de su edición 2018 con un programa que vuelve a apostar por el rock alternativo, el pop de paladar más selecto y el debut en Chile de diversos protagonistas del circuito indie que llegan con nuevos lanzamientos.

Es el caso de Future Islands, trío de synthpop con base en Baltimore que junto a los escoceses Mogwai -anunciados por la producción a comienzos de mes- aparece como la gran carta del evento. A cuatro años de su estreno ante el gran público con una recordada presentación en el late show de David Letterman, y luego de lanzar su quinto álbum, The far field (2017), el grupo llega por primera vez a Chile para mostrar uno de los más encendidos shows en vivo de su nicho, gracias al histrionismo escénico de su vocalista, Samuel T. Herring, y a la base que conforman el tecladista Gerrit Welmers y el bajista William Cashion, que le dan al conjunto una particular combinación de pop electrónico, post punk y aires de new wave.

Junto a ellos, el regreso de otros favoritos de la escena alternativa local: los neoyorquinos The Drums, el proyecto de electropop de Jonny Pierce que vuelve a la capital para presentar su más reciente disco, Abysmal thoughts, también de 2017.

Y completando la primera línea del cartel, Cosmo Pyke, una de las revelaciones de la música inglesa de la temporada, que debutará en Santiago con su primer EP, Just Cosmo, editado el año pasado. El joven músico, modelo y grafitero londinense, que junto a King Krule encabeza la respuesta británica al fenómeno indie Mac DeMarco -añadiéndole hip hop y soul a la fórmula que el canadiense patentó como “jizz jazz”-, asoma como otro de los protagonistas del festival santiaguino.

Completando la programación de la cita aparece también el indie folk de Sun Kil Moon, el proyecto de Mark Kozelek tras la disolución de Red House Painters; la DJ neoyorquina Honey Dijon y otros dos músicos destacados en la electrónica global: el inglés Fort Romeau y el sueco Jan Blomqvisit.

En cuanto a chilenos, la lista la integran el dúo de rock psicodélico The Holydrug Couple, y exponentes del house y el techno local, como Mamacita, Bruxista y VNZO.

Las entradas, actualmente en su segunda fase de preventa (a un precio general de $38.000), se pueden comprar a través del sistema Puntoticket.