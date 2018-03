Un Festival sin matinales: así va la lucha por la mañana

Por primera vez, el matinal del canal organizador, CHV, se enfrenta a espacios que no viajaron a la Ciudad Jardín. La sintonía ha sido sorpresiva.

La tradición veraniega de la guerra matinal desde Viña del Mar, durante la época festivalera, este año no tuvo un nuevo capítulo. Ello por la decisión que adoptaron Mega, Canal 13 y TVN de no trasladar sus programas hasta la Ciudad Jardín, como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa la pantalla chica.

Pero la excepción lógicamente la marcó el dueño de casa: La mañana, de Chilevisión. Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton están encabezando el matinal mientras Carolina de Moras y Rafael Araneda se dedican únicamente a su labor de anfitriones del Festival. Hoy el espacio se emite desde las afueras del Hotel Sheraton. Andrés Caniulef, panelista del espacio, asegura: “Nos conviene que los otros matinales no estén acá, pero hay una sensación de vacío. Yo lamento harto esta situación, es una lástima que el resto de los canales no estén, y creo que es una decisión equivocada la que ellos tomaron”. Asegura, además, que “la gente valora prender la tele y ver el mar de fondo. Esa imagen nos favorece muchísimo”.

Sin embargo, en los primeros días de esta batalla inédita, el escenario ha sido sorpresivo: el programa de la señal del grupo Turner ayer quedó en último lugar de sintonía. 24 horas antes, el lunes, ese puesto fue para Bienvenidos, de Canal 13, lo que reafirma que no se trata de una carrera corrida y que emitir desde la Ciudad Jardín, al menos en el inicio de semana, tampoco garantiza la victoria.

Por ejemplo, en Caleta Abarca, están instalados, con un set bastante más modesto, Macarena Tondreau y Luis Sandoval, panelistas de Muy buenos días, de TVN. Ahí están desde el pasado sábado, contando a través de su bloque de espectáculos todas las novedades del Festival. Y el rating, como nunca, ha acompañado a la señal estatal. Ayer, el lunes y el sábado, el espacio que conducen Cristián Sánchez, María Luisa Godoy e Ignacio Gutiérrez desde Santiago sorprendió y se tomó el segundo lugar de la sintonía.

“Uno no puede echarse a morir porque no tenemos la cobertura. Es imposible tener esa actitud. El Festival de Viña sigue siendo lo más importante que tenemos en Chile, y hay que estar, hacer notas y contar lo que pasa ahí. Estos días nos ha ido increíble, y por fin la gente nos está prefiriendo. Esto costó tanto, porque trabajamos mucho tiempo sin entender por qué no nos veían”, comenta Tondreau.

Sacando la cara por Bienvenidos, en Viña del Mar están Nacho Pop, Matías Vega, su candidata a reina, Betsy Camino, y Paulo Ramírez, quien también llegó en representación del departamento de prensa de Canal 13. Y además, los animadores han viajado por el día a la Ciudad Jardín; el lunes fue Martín Cárcamo, quien volverá a ir mañana.

“Este es un modelo distinto. Pero lo he sentido, de alguna forma, más liviano como operación televisiva, más sencillo. No hay un gran despliegue ni toda esa parafernalia de instalarnos todos acá. Sin embargo, he sentido en la puesta al aire, que Viña sigue estando muy presente en el contenido que tenemos como programa”, afirma Ramírez.

Con la arremetida de Muy buenos días, La mañana y Bienvenidos pelean punto a punto para no confinarse al cuarto lugar, y hasta ahora, ambos han tenido que lidiar con esa ingrata posición.

Por Hola Chile, de La Red, se hicieron presentes Camila Recabarren, candidata a reina, y Michael Roldán. Mucho gusto, en tanto, optó por enviar hasta Viña a parte de su denominada patrulla juvenil: Karol Lucero, Joaquín Méndez y María José Quintanilla. Entre ambas ciudades, el matinal de Mega sigue liderando el segmento. “A mí me apena que los canales no se hayan sumado con sus programas a la fiesta del Festival, sin embargo obedece a los cambios que va teniendo la industria y por lo mismo es entendible”, señala Lucero.