Gigi Hadid enfrenta las críticas hacia su cuerpo: “No estoy delgada, estoy enferma”

La popular modelo Gigi Hadid alzó la voz frente a las críticas que ha enfrentado en el último tiempo respecto a su cuerpo.

La joven de 22 años usó sus redes sociales para contar por qué ha adelgazado y, con eso, lograr acallar a quienes cuestionan su figura constantemente.

“Para todos aquellos que están tan interesados en saber por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, es posible que no sepan que cuando empecé a los 17 años todavía no había sido diagnosticada de la enfermedad de Hashimoto; a todos aquellos que dijeron que estaba ‘demasiado gorda para la industria’, lo que veían era inflamación y retención de líquidos debido a esto“, explicó la modelo.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto’s disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that.

