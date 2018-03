House of Cards adelanta su retorno y Black Mirror tendrá nueva temporada

Netflix confirmó una quinta temporada para la serie Black mirror. Luego de estrenar su cuarto ciclo en diciembre de 2017, el gigante del streaming anunció la extensión de la popular antología, que muestra diferentes historias sobre cómo el uso y abuso de la tecnología podría afectar a las personas.

Se desconoce aún cuándo será el debut de la nueva entrega de la producción, que el año pasado a esta fecha ya se estaba registrando la cuarta temporada. De ahí la duda de si la próxima temporada seguirá los pasos tomados por otras populares series, como Game of thrones y True detective, que resolvieron tomarse más tiempo para desarrollar sus nuevos ciclos, según informó Entertainment Weekly.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7

— Black Mirror (@blackmirror) March 5, 2018