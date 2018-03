James Franco volverá a la segunda temporada de The Deuce a pesar de las acusaciones de acoso sexual

El actor James Franco seguirá formando parte de la serie The Deuce, a pesar de las acusaciones de mala conducta sexual que ha enfrentado en el último tiempo.

La noticia fue confirmada por una de las guionistas de la serie, Megan Abbott, durante la ceremonia de los Writers Guild Awards celebrada este domingo. Sobre la continuación de Franco en el nuevo ciclo, ella respondió que “por supuesto” seguirá en el proyecto, donde interpreta dos papeles: los gemelos Vincent y Frankie Martino, protagonistas del drama que gira en toro al auge de la industria del porno en la década del 70 en Nueva York.

Así, la cadena HBO tomó una decisión diferente a la que se ha visto en casos similares, donde famosos han sido apuntados públicamente como depredadores sexuales. El caso más emblemático ha sido el de Kevin Spacey, quien luego de ser acusado por varios hombres de acoso y abuso sexual, fue sacado de todos sus proyectos con Netflix, incluyendo su protagónico en la premiada serie House of Cards. Del mismo modo, el cineasta Ridley Scott lo marginó de la película Todo el dinero del mundo, reemplazado sus escenas ya grabadas por la actuación de Christopher Plummer.

Franco, además, ya había experimentado el rechazo de la industria tras las denuncias: revista Vanity Fair lo sacó de su edición anual de Hollywood, donde estaba incluido gracias a su papel en la cinta The Disaster Artist – por la que recibió el Globo de Oro a mejor actor en película de comedia o musical -. Y en la clásica foto principal repleta de celebridades, la revista resolvió borrarlo con photoshop.

El artista de 39 años fue denunciado tanto por ex colegas como por alumnas de su escuela de actuación instalada en Nueva York. Los primeros testimonios surgieron tras su participación en la ceremonia de los Globos de Oro, realizada el 7 de enero pasado. A través de Twitter, tres actrices se quejaron por el apoyo del actor a la campaña Time’s Up contra la desigualdad de género y las agresiones sexuales hacia mujeres. “Bonita chapa de #Timesup James Franco. ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene en un auto? ¿O la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años, después de que te hubieran pillado haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?”, escribió la actriz Sarah Tither-Kaplan.

Días después, estas mismas mujeres y un par más, fueron entrevistadas por el medio Los Angeles Times, dando más detalles sobre sus experiencias con Franco. Sobre este artículo, el cocreador y productor ejecutivo de The Deuce, David Simon, dijo que HBO no había recibido ninguna queja contra Franco.

En entrevista con el programa The Late Show de Stephen Colbert, Franco declaró: “Si he hecho algo mal, lo arreglaré, tengo que hacerlo. Así es como funciona eso. No sé que más hacer”.