Jamiroquai y sus vacaciones en el desierto de Atacama

Lo manifestaron durante sus días en Viña del Mar: la banda británica Jamiroquai sabía de las bellezas del norte de Chile y, de haber una posibilidad, sería el desierto de Atacama uno de los lugares que esperaban visitar.

Y luego de su presentación en el Festival de Viña el jueves pasado, la agrupación logró hacer un espacio en su agenda y trasladarse hasta el desierto chileno, mostrando parte de su paseo en redes sociales.

“Tuve unos días extra en un majestuoso escenario… Wow!”, se lee en una publicación en Instagram, junto a un video del cantante Jay Kay, seguido de varias fotos en el lugar. “Es impresionante. Chile, eres un ganador”, comentó el artista. Las fotos, en tanto, muestran diferentes paisajes y su estadía en el hotel Alto Atacama.

Durante sus días en la ciudad jardín, además, los músicos recorrieron otros lugares como Valparaíso, lo que también plasmaron en sus redes sociales.

Luego de su paso por el certamen viñamarino – marcado por una polémica entre el equipo de la banda y el director de la transmisión, Alex Hernández -, los músicos retomarán su gira en abril, pasando por México y Estados Unidos, incluyendo su presencia en el Festival Coachella (California).

Los banda – dueña de éxitos como Virtual Insanity, Cosmic Girl y Alright – ha realizado una extensa gira mundial junto a su más reciente disco, Automaton (2017): un tour con el que llegaron a Chile en diciembre pasado, presentándose en el Movistar Arena. En enero, y especialmente para sus fanáticos, lanzaron un tema inédito: Now We Are Alone.