Jenny Cavallo: “Estoy feliz y conforme. No reclamo nada”

Apenas bajó del escenario de la Quinta Vergara, la actriz y comediante Jenny Cavallo habló de su actuación en la segunda noche del Festival de Viña 2018, y cómo vivió su debut en tal escenario. “Estoy feliz, lo pasé muy bien. Ese era mi objetivo único, pasarlo bien, pararme ahí, hacer mi rutina. Eso ocurrió, estoy satisfecha”, fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa tras su show.

Reconoció que al principio, “si me veía nerviosa era porque era cierto. Tengo la sensación que todos los comediantes los primeros segundos están un poquito más apretados, pero cuando estás ahí, ya reconoces terreno, te sueltas y te relajas. Creo que me pasó eso probablemente y me parece natural”.

Pero su rutina, si bien logró mantener al público atento y consiguió varios momentos de carcajadas, no generó el nivel de aplausos para la gaviota de oro, por lo que la artista bajó del escenario solo con la gaviota de plata. “Para mi fue perfecto tal y como es, pensar cómo podría haber sido, qué pasó… Creo que fue como tenía que ser, que después en otras situaciones pasaron otras cosas, pero aquí estoy conforme, no reclamo nada“, comentó.

En su respuesta aludió a un incidente que se vivió en la galería: el desmayo de una persona del público, que debió ser asistida por el personal de la Quinta Vergara. Mientras eso ocurría, la comediante estaba sobre el escenario enfrentando algunas pifias. Debido a eso, los animadores debieron hacerse presentes y explicar lo que ocurría a la artista, que había detenido su rutina. “Lo que pasó en el público (fue) asombroso, nunca pensé que algo así iba a pasar, que me iba a pasar a mí. Había pensado ¿te imaginai? y pasó. Lo único que espero es que la persona que se desmayó esté bien, la voy a invitar a tomar once, nos vamos a tomar una foto porque somos una dupla perfecta. Cosas insólitas, este es un programa en vivo”, analizó.

Pero más allá de este problema, Cavallo fue consultada por la reacción del público, que después del primer bis donde se le dio la gaviota de plata, no pidió que la artista regresara. Para Cavallo, no obstante, todo lo ocurrido fue positivo. “Estoy feliz, para mi todo esto ha sido un regalo. Venir a Viña fue una invitación, algo que yo no me esperaba, que yo no busqué necesariamente, entonces ya eso para mi es el premio. Y luego todo el aprendizaje que tuve en mi preparación es una ganancia, y haberme parado ahí, haberlo pasado bien junto a la gente también es un gran premio. Como consecuencia me dieron esta gaviota y me siento muy contenta, no esperaba más que eso ni menos, simplemente el gran aprendizaje y el placer de haberme parado en este tremendo escenario”, aseguró.

Su rutina apeló mayormente a la diferencia entre hombres y mujeres, cuestionando principalmente algunas actitudes masculinas. Algo que en un momento generó abucheos de hombres seguidos por aplausos femeninos. Sobre eso la comediante dijo: “creo que los hombres durante tantos años estuvieron en la primera línea del humor, haciendo humor desde su punto de vista, probablemente ahora nosotras que aparecemos estamos haciendo una especie de catarsis. Me parece natural, me parece que es un movimiento social”. Cavallo aclaró, sin embargo, que no quiso “en ningún caso atacar a los hombres, como lo dije más de una vez es una observación de las conductas, en este caso yo observé un poco más a los hombres por lo que acabo de expresar, pero probablemente en el siguiente monólogo hablaré un poco más de nosotras y así como un movimiento natural”. Aunque agregó: “está bien que el hombre se sintiera incómodo, pero que bien que se manifestó y que bueno que las mujeres también se manifestaron”.

Finalmente, la ex integrante de programas como El club de la comedia y de Cabra chica gritona, reflexionó: “siento que (mi presentación) ha sido absolutamente exitosa porque para mi el éxito es pasarlo bien, estar en el presente, disfrutar, mostrar mi trabajo y en ese sentido todo eso lo hice, lo logré. Estar acá para mi es el éxito también, algo que me llegó como un regalo. Cualquier otro tipo de comentario vendrá de ustedes, de la gente que lo vio y ya tendré ese feedback”.

Desde el inicio de las transmisiones hasta la actuación de Cavallo, el festival promedió un rating de 30 puntos (21.45 a 01.51 horas), horario en que Mega alcanzó un promedio de 8,9 puntos, Canal 13 5 y TVN 3,3 unidades.